На станции метро "Театр имени Мухтара Ауэзова" в Алматы появилась инсталляция с обложками для книг казахских классиков, доступных в Яндекс Книгах. Так молодые художники решили визуально переосмыслить известные литературные произведения, передает BAQ.kz.

Среди писателей, поэтов и мыслителей, творчество которых получило новую визуальную интерпретацию — Акан сери Корамсаулы, Базар жырау Ондасулы, Баубек Булкышев, Беимбет Майлин, Биржан сал, Бернияз Кулеев, Жамбыл Жабаев, Ильяс Жансугуров, Иса Байзаков, Магжан Жумабаев, Махамбет Отемисулы, Машхур Жусуп Копейулы, Мустафа Шокай, Сабит Муканов, Саин Муратбеков, Саттар Ерубаев, Сабит Донентаев, Сакен Сейфуллин, Суюнбай Аронулы, Султанмахмут Торайгыров, Шакарим Кудайбердиев, Шал Кулекеев, Шангерей Бокеев, Шортанбай Канайулы, Ыбырай Алтынсарин.

Идея придать новый визуальный облик классическим произведениям принадлежит автору проекта tañda.bilim Жанибеку Магауияулы. Он обратил внимание на то, что некоторым электронным версиям книг не хватало выразительного визуального сопровождения.

К тому же, такой шаг поможет привлечь внимание к литературному наследию Казахстана и сделать его доступным и интересным для широкой аудитории.

"Для нас это отличная возможность выразить свою любовь к культуре Казахстана, внести свой вклад в популяризацию казахстанской литературы и искусства. Очень рады, что наши работы помогут привлечь новых читателей", - говорит он.

Несколько других художников присоединились к проекту и предложили свои художественные интерпретации известных книг. Среди них — Жанибек Магауияулы, Мария Ильницкая, Амурбек Динмухаммед, Анелия Бекбасова, Алина Ковылева, Ерназ Рамазанов, Сауле Бекен, Адиль Шакиров, Апеева Каракоз, Кайрулла Динмухамед.

Это наглядно демонстрирует, что казахстанская литература – живая и актуальная, она может быть современной и концептуальной, сохраняя свою глубину и традиции.

Инсталляция будет открыта на станции метро "Театр имени Мухтара Ауэзова" с 12 августа до 6 сентября 2025 года. Это отличная возможность для горожан и туристов познакомиться с произведениями казахстанских авторов через призму современного искусства.