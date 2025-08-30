В Алматы в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан молодым ученым вручили сертификаты на квартиры, передает BAQ.KZ. Торжественная церемония прошла при участии вице-министра науки и высшего образования РК Гулзат Кобеновой. По поручению президента, озвученному 31 мая на встрече с научным сообществом, государство предпринимает меры для повышения социального статуса ученых и привлечения молодежи в науку. В этот раз квартиры получили восемь специалистов.

Мы стремимся создать все необходимые условия для развития науки, и обеспечение ученых жильем – одно из ключевых направлений. Наша цель – не только поддержать молодых специалистов, но и вдохновить их на новые достижения, – подчеркнула вице-министр.

Всего с мая текущего года в научные организации и вузы Алматы поступило около 300 заявок от молодых ученых на получение жилья. Работа по формированию списков продолжается.

Ранее министерство науки и высшего образования подписало соглашение с "Отбасы банком" о льготном кредитовании молодых ученых. По этой программе жилье уже получили 477 специалистов. В рамках юбилейного мероприятия сотрудники сферы науки также были награждены юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл" и ведомственными знаками отличия.