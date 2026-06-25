В Астане с 29 июня по 3 июля 2026 года пройдет акселератор молодых экспертов "Jastar Research Hub" – образовательная программа для перспективных исследователей и аналитиков со всех регионов Казахстана.

Проект реализуется Научно-исследовательским центром "Молодежь" при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и содействии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Акселератор направлен на развитие исследовательской культуры, формирование сообщества молодых экспертов и создание кадрового резерва аналитиков, способных вырабатывать практические решения по актуальным вопросам государственной политики, социального и экономического развития страны.

Участники смогут укрепить навыки аналитического мышления, освоить современные исследовательские методы и инструменты подготовки экспертных материалов, а также развить компетенции в области публичных выступлений, аргументации, ораторского мастерства и профессиональной презентации результатов исследований.

В этом году интерес к проекту проявили представители всех регионов Казахстана. Всего поступило более 250 заявок. По итогам конкурсного отбора в основной состав вошли 20 участников, еще 10 – в резервный список.

В течение пяти дней участники будут работать с ведущими казахстанскими экспертами, исследователями и практиками. Программа включает лекции, мастер-классы и практические интенсивы по аналитике, исследовательской методологии, подготовке экспертных докладов и разработке рекомендаций для госорганов.

По итогам акселератора участники представят собственные аналитические доклады и рекомендации. Лучшие работы будут опубликованы в СМИ и на площадках НИЦ "Молодежь", а наиболее перспективные материалы направят в государственные органы для дальнейшего использования.

Языки: казахский, русский

Организатор: Научно-исследовательский центр "Молодежь"

Место проведения: г. Астана, проспект Абая, 33а

Время: 29 июня – 3 июля 2026 года, 10:00-17:00

Формат: офлайн

Контакты для СМИ: +7 (702) 890 7180 – Жамалбек Фатима