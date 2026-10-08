Молодых геологов в Казахстане готовят прямо на месторождениях

На крупных геологоразведочных проектах в Казахстане делают ставку на собственные кадры. Молодых специалистов подключают к реальной работе на месторождениях, где они проходят весь путь от полевых исследований и бурения до анализа и цифровой обработки данных.

Об этом сообщили в Правительстве по итогам рабочей поездки Премьер-министра Олжаса Бектенова на месторождение Каратас в Карагандинской области.

Председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев сообщил, что практически весь объем работ выполняют казахстанские специалисты.

«Важный момент - это возрождение геологических кадров. Мы в нашей работе применяем практически исключительно наши местные кадры. Главная цель - мы должны взрастить новое поколение молодых геологоразведчиков», - сказал Ерлан Галиев.

К проектам привлекают специалистов недропользователей и юниорских компаний, научные организации и профильные учебные заведения.

Среди них Satbayev University, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Казахстанско-Британский технический университет, Карагандинский технический университет имени А. Сагинова, Атырауский институт нефти и газа имени С. Утебаева и Геологоразведочный колледж Семея.

Студенты и молодые специалисты получают практический опыт прямо на действующих проектах. Они участвуют в полевых исследованиях, бурении, анализе проб и цифровой обработке геологических данных.

В Правительстве рассчитывают, что государственная программа геологического изучения недр поможет готовить новое поколение специалистов для отрасли параллельно с поиском перспективных месторождений и освоением новых технологий.