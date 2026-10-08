Молодых геологов в Казахстане готовят прямо на месторождениях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На крупных геологоразведочных проектах в Казахстане делают ставку на собственные кадры. Молодых специалистов подключают к реальной работе на месторождениях, где они проходят весь путь от полевых исследований и бурения до анализа и цифровой обработки данных.
Об этом сообщили в Правительстве по итогам рабочей поездки Премьер-министра Олжаса Бектенова на месторождение Каратас в Карагандинской области.
Председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев сообщил, что практически весь объем работ выполняют казахстанские специалисты.
«Важный момент - это возрождение геологических кадров. Мы в нашей работе применяем практически исключительно наши местные кадры. Главная цель - мы должны взрастить новое поколение молодых геологоразведчиков», - сказал Ерлан Галиев.
К проектам привлекают специалистов недропользователей и юниорских компаний, научные организации и профильные учебные заведения.
Среди них Satbayev University, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Казахстанско-Британский технический университет, Карагандинский технический университет имени А. Сагинова, Атырауский институт нефти и газа имени С. Утебаева и Геологоразведочный колледж Семея.
Студенты и молодые специалисты получают практический опыт прямо на действующих проектах. Они участвуют в полевых исследованиях, бурении, анализе проб и цифровой обработке геологических данных.
В Правительстве рассчитывают, что государственная программа геологического изучения недр поможет готовить новое поколение специалистов для отрасли параллельно с поиском перспективных месторождений и освоением новых технологий.
Самое читаемое
- Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Как одна молочная фабрика дала начало нескольким проектам в Караганде
- Как продукт из Караганды проходит путь до магазинной полки
- В Караганде 19-дневному ребенку провели сложную операцию на сердце