Молодых людей задержали после выстрела во дворе жилого дома
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Полиция прокомментировала информацию о выстрелах во дворе одного из жилых домов. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции, после поступления вызова на место прибыли экипажи патрульной полиции.
Предварительно установлено, что во дворе находилась компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, они вели себя агрессивно.
Один из жильцов дома, как пояснили в ДП, произвел предупредительный выстрел в воздух из газового пистолета.
«Все участники были задержаны на месте и доставлены в полицию. В отношении правонарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством», – сообщили в ведомстве.
При этом в полиции опровергли распространяющуюся информацию о пострадавших.
«Информация о ранении жителей не соответствует действительности», – подчеркнули в ДП.
В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации и призвали граждан ориентироваться на официальные источники.
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