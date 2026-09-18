Молодых людей задержали после выстрела во дворе жилого дома

Полиция прокомментировала информацию о выстрелах во дворе одного из жилых домов. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции, после поступления вызова на место прибыли экипажи патрульной полиции.

Предварительно установлено, что во дворе находилась компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, они вели себя агрессивно.

Один из жильцов дома, как пояснили в ДП, произвел предупредительный выстрел в воздух из газового пистолета.

«Все участники были задержаны на месте и доставлены в полицию. В отношении правонарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством», – сообщили в ведомстве.

При этом в полиции опровергли распространяющуюся информацию о пострадавших.

«Информация о ранении жителей не соответствует действительности», – подчеркнули в ДП.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации и призвали граждан ориентироваться на официальные источники.

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