Стрельба в ночном клубе Астаны: нападавшего отправили в колонию

Житель Астаны получил 4 года 8 месяцев лишения свободы за стрельбу в одном из ночных заведений столицы, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и после употребления веселящего газа, начал приставать к посетителям клуба и нарушать общественный порядок.

Когда один из гостей сделал ему замечание и попытался успокоить, обвиняемый достал газовый пистолет и дважды выстрелил потерпевшему в область грудной клетки, причинив ему телесные повреждения.

После произошедшего мужчина скрылся с места преступления.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в хулиганстве с применением газового оружия и назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

В прокуратуре столицы напомнили гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и предупредили, что противоправные действия влекут уголовную ответственность.

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