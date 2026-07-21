Стрельба в ночном клубе Астаны: нападавшего отправили в колонию
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель Астаны получил 4 года 8 месяцев лишения свободы за стрельбу в одном из ночных заведений столицы, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и после употребления веселящего газа, начал приставать к посетителям клуба и нарушать общественный порядок.
Когда один из гостей сделал ему замечание и попытался успокоить, обвиняемый достал газовый пистолет и дважды выстрелил потерпевшему в область грудной клетки, причинив ему телесные повреждения.
После произошедшего мужчина скрылся с места преступления.
Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным в хулиганстве с применением газового оружия и назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.
В прокуратуре столицы напомнили гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и предупредили, что противоправные действия влекут уголовную ответственность.
Читай также:
Казахстанцы могут добровольно сдать незаконное оружие до конца года
Подросток за рулём устроил погоню в Мангистауской области
Самое читаемое
- Двое подростков погибли в горящем автомобиле после ДТП в Усть-Каменогорске
- Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026
- Вода не в радость? Жители сёл Абайской области тонут в грязи после прокладки водопроводов
- Владелец Aktogai Milk впервые прокомментировал гибель шести рабочих
- В Турции арестовали подозреваемого в нападении на гражданку Казахстана