В столице состоялось торжественное открытие 21-го трудового сезона студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел". Церемония прошла в амфитеатре при поддержке Управления по вопросам молодежной политики города, Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики и общественного фонда "Республиканское движение студенческого строительства и молодежных отрядов", передаёт BAQ.KZ.

Программа "Жасыл ел" в 2025 году обеспечит 5 200 рабочих мест для школьников и студентов в возрасте от 14 до 35 лет. Участники будут обеспечены спецодеждой и зарплатой в размере 64 564 тенге. Школьники будут трудиться на территории своих учебных заведений, а молодежь постарше — в парках и скверах Астаны.

Особое внимание в программе уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также подросткам с особыми потребностями, — сообщил Ерлан Айдар, представитель Управления по вопросам молодежной политики.

Как рассказала Назгуль Макжан, зампред Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики, участие в проекте помогает не только материально, но и способствует социальной адаптации и развитию навыков общения. После завершения программы многие продолжают участвовать в волонтерских и социальных инициативах.

В рамках открытия выступили казахстанский певец Ибрагим Ескендир, артисты ОФ "Особые праздники" и дети из студии "BalaTime".

Одиннадцатиклассница Камбар Жансезим, впервые участвующая в проекте, поделилась:

"Жасыл ел" помогает осознать, насколько важна экология. Благодаря нашему труду улицы становятся чище, а жители благодарят нас за старания. Это вдохновляет и дает мотивацию".

Программа "Жасыл ел" продолжит работать до конца лета, объединяя молодежь в деле благоустройства и заботы об экологии города.