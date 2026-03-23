В рамках декады Наурызнама, посвящённой «Тазару күні», молодёжь Алматы проявила особую активность и организовала для жителей города масштабное культурное мероприятие, передает BAQ.KZ.

Сегодня на площади Астана по инициативе городской молодёжи состоялся большой праздничный концерт. В ходе мероприятия талантливая молодёжь Алматы вышла на сцену и представила зрителям свои творческие выступления — песни, танцы и другие творческие постановки. Жители и гости города тепло встретили выступления, поддерживая молодых артистов аплодисментами и разделяя праздничную атмосферу Наурыза.

После концерта состоялся масштабный флешмоб «Таза ой - Таза қоғам» («Чистые намерения - чистое общество»). В акции приняли участие более 500 молодых людей, продемонстрировав, что идея «Тазару» символизирует не только чистоту окружающей среды, но и чистоту мыслей и намерений человека.

Перед началом флешмоба прозвучало краткое обращение о важности внутренней культуры, ответственности и стремления приносить пользу обществу.

Кроме того, в честь «Тазару күні» с самого утра молодёжь Алматы запустила в социальных сетях челлендж «Өзіңнен баста». Его основная идея заключается в том, чтобы каждый человек начал с личного вклада в чистоту и благоустройство города.

Участники публикуют фотографии и видеоролики своих добрых дел, призывая других присоединиться к инициативе. Публикации распространяются в социальных сетях с хэштегами #Тазарукүні #ТазаҚазақстан.

Активист Бейбит Жасуланулы отметил значимость подобных инициатив:

«Тазару күні – это не только про уборку и чистоту вокруг. Это прежде всего про ответственность человека за свои мысли и поступки. Мы, молодёжь, понимаем, что чистый и красивый город начинается с каждого из нас. Такие инициативы объединяют людей и помогают формировать культуру ответственности за наш общий дом», — отметил он.

По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют развитию экологической культуры среди молодёжи, укреплению гражданской ответственности и популяризации идеи «Таза Қазақстан».