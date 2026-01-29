В Казахстане волонтёрское движение стремительно развивается, охватывая все регионы страны. Государство рассматривает добровольчество как ключевой элемент государственной политики, признавая его вклад в решение социальных, экологических и гуманитарных задач. По итогам прошлого года казахстанские добровольцы организовали и провели свыше 130 тысяч акций, оказав помощь почти 2 миллионам граждан. Подробности – в обзоре BAQ.KZ.

Число активных волонтёров в Казахстане превысило 300 тысяч человек, что свидетельствует о стабильном росте движения. Более того, уровень осведомлённости населения о волонтёрской деятельности достиг 89%, и каждый третий казахстанец так или иначе участвует в добровольческих инициативах. Отметим, что эти показатели в разы превышают данные доковидного периода и свидетельствуют о системном росте движения.

Государственная политика и законодательная база

Развитие волонтёрства закреплено в стратегических и нормативных документах. Так, в стране реализуется Дорожная карта развития и поддержки волонтёрства на 2024–2026 годы, а координация работы осуществляется через Национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов. В её разработке приняли участие более 500 человек из 20 регионов страны. Поступило более 200 предложений, которые легли в основу новой карты. Основной акцент направлен на развитие отраслевого волонтёрства.

В 2025 году в стране реализованы десятки волонтёрских проектов, в том числе за счёт малых грантов на поддержку инициатив на местах. Был объявлен национальный конкурс "Волонтёр года", учреждённый по инициативе Президента. Премия охватывает 15 номинаций и направлена на поощрение граждан, внёсших вклад в социальную сферу, здравоохранение, экологию, культуру и помощь при чрезвычайных ситуациях. За всё время лауреатами конкурса стало множество активистов, включая представителей и других стран Центральной Азии.

К слову, отдельное внимание уделяется международному сотрудничеству. В 2025 году при профильном ведомстве создан Национальный организационный комитет по проведению Международного года добровольцев, а два казахстанских волонтёра были направлены для работы в региональные структуры ООН по программе полного государственного финансирования.

Молодёжь и вовлечение граждан

Основной движущей силой добровольческого движения остаётся молодёжь. В регионах создаются цифровые платформы и центры для вовлечения молодых людей в социальные проекты. В рамках республиканской акции "Марафон добрых дел" реализованы тысячи инициатив социального, экологического и культурного характера, а число участников превысило 40 тысяч человек.

В вузах внедрены механизмы зачёта волонтёрской деятельности как учебной практики. Регулярно проводятся школы волонтёров, обучающие форумы и тематические слёты. При этом в добровольческую деятельность вовлекаются и представители старшего поколения. В регионах работают "клубы долголетия", объединяющие граждан старше 63 лет.

Волонтёры и чрезвычайные ситуации

Одним из ключевых направлений стало участие волонтёров в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Министерство по чрезвычайным ситуациям взаимодействует с десятками добровольческих организаций, которые помогают при паводках, природных пожарах и поисково-спасательных работах. В 2024–2025 годах в регионах начали формироваться мобильные волонтёрские группы, прошедшие специальную подготовку для работы в зонах ЧС.

Экология и "Таза Қазақстан"

Экологическое волонтёрство остаётся самым массовым направлением. В рамках президентской инициативы "Таза Қазақстан" по всей стране проведены тысячи субботников и экологических акций. В 2025 году высажены миллионы деревьев, очищены крупные территории и ликвидированы сотни стихийных свалок. В мероприятиях приняли участие миллионы граждан, включая сотни тысяч волонтёров.

Цифровизация и учёт волонтёрства

К слову, координацию добровольцев обеспечивает национальная онлайн-платформа Qazvolunteer.kz. Здесь зарегистрированы тысячи организаций и проектов, ведётся учёт волонтёрских часов и фиксируется вклад добровольцев, что в дальнейшем может учитываться при получении грантов, трудоустройстве и участии в социальных программах.

Государство подчёркивает, что дальнейшее развитие волонтёрства рассматривается как инвестиция в социальный капитал страны. Добровольческое движение окончательно утвердилось как неотъемлемая часть государственной политики, формируя культуру гражданской ответственности, солидарности и участия в жизни общества.