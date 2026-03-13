Около 6000 молодых карагандинцев собрались на закрытии форума волонтёров, передает BAQ.KZ.

13 марта 2026 года в Караганде, в спортивном комплексе «Жастар», состоялась торжественная церемония закрытия форума волонтёров, посвящённого Международному году волонтёров. В масштабном событии приняли участие около 6000 молодых жителей Карагандинской области — пре1. Молодёжь Карагандинской области — за новую Конституцию!дставители волонтёрских организаций, активная молодёжь, общественные деятели и инициаторы социальных проектов.

Форум стал площадкой для диалога, обмена идеями и обсуждения роли добровольчества в развитии общества.

Участники форума — молодёжь Карагандинской области — поддержали ключевые идеи обновлённого Основного закона: укрепление гражданских свобод, развитие человеческого капитала, поддержку семьи и социальных инициатив, защиту частной собственности и создание условий для самореализации молодых людей. Как известно, отдельное внимание в новой Конституции уделено развитию волонтёрской деятельности и благотворительности как важной части общественной жизни.

“Волонтёрство сегодня — это не просто участие в благотворительных акциях. Это школа гражданской зрелости, где формируется поколение людей, готовых брать ответственность за судьбу своей страны”, - подчеркнули участники форума.

Именно поэтому карагандинская молодёжь рассматривает предстоящий референдум как важный шаг в развитии государства. По словам участников мероприятия, возможность выразить свою позицию и внести вклад в принятие Основного закона страны — это редкий шанс повлиять на будущее Казахстана.

Торжественная церемония завершилась праздничной программой с участием популярных казахстанских исполнителей Айқына и BAYANSULU.

Участники форума отметили, что активная молодёжь региона намерена проявить свою гражданскую ответственность и принять участие в общенациональном референдуме.

Карагандинская молодёжь уверена: будущее страны формируется сегодня — и каждый голос имеет значение.