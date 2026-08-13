Молодёжь Казахстана: поколение, которое меняет страну

Молодёжь Казахстана сегодня — это уже не просто социальная группа, о которой говорят как о «будущем страны». Более шести миллионов молодых казахстанцев в возрасте от 14 до 35 лет уже сейчас учатся и работают, открывают собственный бизнес, занимаются спортом, участвуют в экологических и волонтёрских проектах, развивают цифровые технологии и становятся частью общественной жизни. По актуальным данным, в стране насчитывается около 6 млн 192 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это огромный человеческий ресурс — почти треть населения страны. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Особенно заметно участие молодого поколения в общественно значимых инициативах. Казахстан объявил 2026 год Международным годом волонтёров в целях устойчивого развития, а инициатива страны получила поддержку Организации Объединённых Наций. На этом фоне волонтёрское движение продолжает расти: по данным, озвученным в начале 2026 года, количество волонтёров в Казахстане достигло 300 тысяч человек, тогда как в 2020 году их было около 50 тысяч. Количество организаций, работающих в этой сфере, превысило 800.

Таким образом, современный молодой казахстанец всё чаще воспринимает участие в жизни страны не как обязанность, а как возможность самому влиять на окружающую действительность.

Таза Қазақстан: молодёжь выходит на улицы

Одним из наиболее заметных направлений гражданской активности стало участие молодых людей в экологической инициативе «Таза Қазақстан».

Для молодёжи эта работа давно вышла за рамки обычных субботников. Благоустройство территорий, посадка деревьев, уборка парков и дворов, экологическое просвещение, сбор вторсырья и различные акции становятся частью повседневной общественной активности.

По данным, представленным в августе 2026 года, в рамках инициативы «Таза Қазақстан» было проведено около 7 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн молодых казахстанцев.

Показательно, что экологическая повестка всё чаще соединяется с образовательными и волонтёрскими проектами. В регионах студенты и молодые активисты не только участвуют в уборке территорий, но и проводят мероприятия по экологическому просвещению. Например, в Павлодаре в рамках «Таза Қазақстан» прошёл проект «Эко-movie», объединивший студентов, волонтёров и активистов вокруг вопросов экологии.

В Астане, Алматы, Караганде, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и других областях экологические инициативы также становятся площадкой для молодёжного участия.

Особенность нынешнего подхода заключается в том, что экологическая культура постепенно превращается в часть гражданской культуры. Молодые люди получают возможность не просто говорить о чистоте городов и сохранении природы, а непосредственно участвовать в изменениях.

Волонтёрство становится образом жизни

Ещё одно направление, в котором особенно заметна активность молодого поколения, — волонтёрство.

За последние годы Казахстан создал достаточно разветвлённую инфраструктуру добровольческого движения. В стране работают Национальная волонтёрская сеть, региональные фронт-офисы и различные молодёжные организации. Волонтёры участвуют в социальных, экологических, культурных, образовательных и патриотических проектах.

При этом сегодня волонтёрство становится значительно разнообразнее. Молодые люди помогают пожилым и нуждающимся, участвуют в экологических акциях, поддерживают социальные проекты, развивают цифровую грамотность, помогают в организации крупных мероприятий.

Показателен пример Актюбинской области: только с начала 2026 года там было организовано 1 233 мероприятия с участием более 56 тысяч молодых людей. В регионе насчитывается около 7 тысяч волонтёров, работают семь волонтёрских организаций и 132 волонтёрские группы.

В Туркестанской области на июль 2026 года было зарегистрировано 149 волонтёрских организаций, а число активных добровольцев достигло 24 298 человек.

В столице количество активных волонтёров превышает 8 тысяч человек. Городской штаб взаимодействует с десятками волонтёрских организаций и инициативных групп.

Такие цифры показывают: добровольчество постепенно перестаёт быть эпизодической активностью. Для многих молодых казахстанцев это способ получить опыт, новые знакомства, навыки командной работы и одновременно принести пользу своему городу или стране.

Молодёжь и спорт: от массовых занятий до больших побед

Отдельное место в жизни молодого поколения занимает спорт.

Государственная политика в этой сфере сегодня делает акцент не только на подготовке профессиональных спортсменов, но и на массовом спорте. В стране развивается спортивная инфраструктура, появляются новые площадки, спортивные комплексы и секции, расширяются возможности для занятий физической культурой.

По данным Министерства туризма и спорта, в Казахстане насчитывается более 25 тысяч спортивных объектов, а ежегодно проводится свыше 25 тысяч массовых спортивных мероприятий, которые охватывают около миллиона человек.

Региональные показатели 2026 года также демонстрируют высокий интерес населения к спорту. Например, в Западно-Казахстанской области во втором квартале 2026 года систематически физической культурой и спортом занимались 294 830 человек, или 42,4% населения. За этот период здесь провели 1 443 спортивно-массовых мероприятия, в которых участвовали более 82 тысяч человек.

В Северо-Казахстанской области систематическими занятиями физической культурой и спортом охвачено более 227 тысяч человек, а среди детей и подростков спортом занимаются свыше 51 тысячи.

Для молодого поколения спорт всё чаще означает не только традиционный футбол, бокс, борьбу или лёгкую атлетику. В Казахстане развивается киберспорт и фиджитал-направления, где физические соревнования объединяются с цифровыми технологиями.

Особенно символично, что в августе 2026 года Казахстан стал площадкой международных «Игр Будущего». В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 50 стран, а Казахстан представили 11 команд во всех восьми дисциплинах. Казахстанская команда Team KZ также завоевала золото в дисциплине Phygital Shooter CS 2.

Для молодёжи такие события имеют значение далеко за пределами спорта. Они показывают, что цифровые технологии, физическая активность, командная работа и международная конкуренция постепенно становятся частью одной современной среды.

Образование: тысячи новых возможностей

Одним из главных направлений государственной молодёжной политики остаётся образование.

На начало 2025–2026 учебного года в Казахстане действовало 116 организаций высшего образования, в которых обучались 678,1 тыс. студентов. В течение учебного года в вузы были приняты 208,9 тыс. человек, что на 13,7% больше, чем годом ранее.

А уже сейчас страна готовится к новому учебному году.

На 2026–2027 учебный год по программам бакалавриата государством выделено более 75 тысяч образовательных грантов. При этом конкурс оказался масштабным: для участия в нём поступило 127 041 заявление.

То есть только в рамках государственного заказа десятки тысяч молодых людей получают возможность бесплатно получить высшее образование.

Расширяются и дополнительные образовательные возможности. Казахстанские университеты предоставляют собственные гранты, скидки на обучение и именные стипендии. В 2026 году речь идёт более чем о двух тысячах дополнительных грантов, предоставляемых самими вузами.

Одновременно Казахстан развивает международные образовательные возможности. На 2026–2027 учебный год иностранным гражданам выделено 550 грантов для обучения в казахстанских вузах, из них 490 — по программам бакалавриата.

Для казахстанской молодёжи также доступны межправительственные гранты для обучения за рубежом — в том числе в Китае, Польше, Таджикистане и других странах.

Таким образом, современная молодёжная политика постепенно смещается от простого увеличения количества мест в вузах к расширению образовательной мобильности и выбору разных траекторий.

Работа: от первого опыта до собственного дела

Вопрос трудоустройства остаётся одним из наиболее важных для молодого поколения.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 15–34 лет составлял 3,1%, а доля молодёжи категории NEET — тех, кто не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку, — 5,8%.

Это означает, что абсолютное большинство молодых людей находятся в системе образования или заняты на рынке труда. Однако государство продолжает работать с той частью молодёжи, которая испытывает сложности с началом профессионального пути.

В 2026 году в рамках региональных карт занятости планируется трудоустроить 547,7 тыс. человек, включая молодёжь категории NEET. В эту систему входят трудоустройство на свободные вакансии, активные меры занятости и рабочие места в рамках национальных проектов.

Для молодых людей сохраняются такие инструменты, как «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», «С дипломом — в село», а также программы обучения и поддержки предпринимательства. Для молодёжи категории NEET проект «Первое рабочее место» является одним из механизмов помощи в преодолении барьера отсутствия опыта.

Особенно востребованной остаётся сезонная занятость.

Проект «Жасыл ел» одновременно решает две задачи: даёт молодым людям возможность заработать и привлекает их к благоустройству и экологическим работам. В 2026 году только в Астане планируется трудоустроить в рамках проекта более 5 200 школьников и студентов в возрасте от 14 до 35 лет.

В некоторых регионах молодёжь получает и возможность начать собственное дело. Действуют механизмы льготного микрокредитования молодых предпринимателей, в том числе с процентной ставкой 2,5% годовых.

То есть современная система поддержки постепенно строится не только вокруг идеи «дать молодому человеку работу», но и вокруг возможности получить профессиональный опыт, пройти обучение, открыть своё дело или начать карьеру в другом регионе.

Собственное жильё — ещё одна важная задача

Для молодого поколения самостоятельность тесно связана не только с работой, но и с возможностью приобрести собственное жильё.

По данным на июнь 2026 года, за время работы Отбасы банка собственное жильё приобрели 283 357 казахстанцев в возрасте до 35 лет. Это составляет 42,5% от общего числа заёмщиков банка. Только за последние 2,5 года новоселье отметили почти 68 тысяч молодых казахстанцев.

Для молодёжи жилищный вопрос остаётся одним из ключевых, особенно в крупных городах. Поэтому доступ к ипотечным программам и финансовым инструментам приобретает всё большее значение в государственной молодёжной политике.

Молодёжь как предпринимательская сила

Современный молодой казахстанец всё чаще рассматривает себя не только как наёмного работника, но и как потенциального предпринимателя.

За последние годы в стране выросло число молодых людей, которые открывают собственный бизнес. Этому способствуют образовательные программы, гранты, льготные кредиты, консультации Молодёжных ресурсных центров и программы поддержки предпринимательства.

Особенно важным становится развитие предпринимательства в регионах. Молодёжные ресурсные центры консультируют начинающих предпринимателей, помогают разобраться с государственными программами и найти подходящие инструменты финансирования.

В сельской местности дополнительные возможности создают программы поддержки предпринимательства и проекты, связанные с развитием агробизнеса. Для молодых специалистов также сохраняется направление «С дипломом — в село», позволяющее связать профессиональное образование с развитием регионов.

Таким образом, молодёжная политика постепенно выходит за пределы привычной схемы «школа — университет — работа». У молодого человека появляется несколько возможных маршрутов: наука, бизнес, государственная служба, творческие индустрии, IT, спорт, волонтёрство, работа в регионе или международная карьера.

Молодёжные ресурсные центры: точка входа в возможности

Важную роль в этой системе играют Молодёжные ресурсные центры.

Их задача заключается не только в проведении концертов, форумов и различных мероприятий. Сегодня это площадки, где молодые люди могут получить консультацию по трудоустройству, образованию, предпринимательству, волонтёрству и другим направлениям.

В регионах центры всё активнее работают с молодёжью категории NEET, помогают ей пройти обучение, найти работу или запустить собственный проект.

Например, в одном из районов Кызылординской области на начало 2026 года был сформирован список из 257 молодых людей категории NEET для последующей работы по направлениям трудоустройства, переобучения, открытия собственного дела, получения грантов или кредитов.

Это показывает, что подход к молодёжной политике становится более адресным. Вместо одинаковых мероприятий для всех появляется задача понять, какая именно помощь нужна конкретному человеку.

Молодёжь в цифровой эпохе

Отдельная особенность поколения 2026 года — его отношение к технологиям.

Молодые казахстанцы активно осваивают IT, искусственный интеллект, цифровые сервисы, создание контента и новые профессии. Для многих из них интернет — это одновременно образовательная среда, место работы, площадка для предпринимательства и способ общественной коммуникации.

Именно поэтому в молодёжной среде всё заметнее становятся цифровые лидеры, IT-предприниматели, разработчики, блогеры, дизайнеры, создатели видеоконтента и специалисты новых профессий.

Показательно, что даже спортивная повестка меняется под влиянием технологий: «Игры Будущего» объединяют физический спорт и цифровые дисциплины, а Казахстан в 2026 году демонстрирует готовность развивать эту новую экосистему.

Для страны это особенно важно: конкуренция за человеческий капитал всё больше происходит не только между регионами, но и между государствами. Поэтому способность молодых казахстанцев получать современные знания и создавать собственные проекты становится одним из факторов будущего экономического развития.

Не только достижения, но и вызовы

При всех позитивных тенденциях проблемы у молодёжи остаются.

Одной из них является разрыв между образованием и требованиями рынка труда. Молодому специалисту бывает сложно найти первую работу без опыта, особенно если выбранная специальность не соответствует текущему спросу.

Другая проблема — доступ к возможностям в разных регионах. Молодёжь крупных городов имеет больше университетов, работодателей, культурных и технологических площадок. Поэтому важной задачей остаётся развитие возможностей для сельской и региональной молодёжи.

Сохраняется и проблема NEET. Хотя показатель в Казахстане относительно невысок, за каждой цифрой стоят конкретные молодые люди, которым необходимо помочь найти своё место в образовании, профессии или бизнесе. В Алматы, например, по итогам первого квартала 2026 года доля NEET-молодёжи снизилась с 5,7% до 4,9%, что составляет около 33,9 тысячи человек.

Поэтому задача молодёжной политики сегодня — не просто создать как можно больше мероприятий, а сделать так, чтобы молодой человек видел понятную перспективу собственного развития.

Поколение возможностей

Если посмотреть на молодёжь Казахстана через цифры 2026 года, складывается достаточно цельная картина.

Около 6,2 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет формируют значительную часть населения страны.

Более 300 тысяч человек вовлечены в волонтёрское движение.

Более 1 млн молодых казахстанцев приняли участие примерно в 7 тысячах мероприятий «Таза Қазақстан».

Более 75 тысяч государственных образовательных грантов выделено на бакалавриат в 2026–2027 учебном году, при этом на конкурс поступило 127 041 заявление.

208,9 тысячи студентов были приняты в организации высшего образования в 2025–2026 учебном году — это последние доступные фактические данные о приёме.

3,1% — уровень безработицы среди молодёжи 15–34 лет по последним данным за 2026 год, а доля NEET составляет 5,8%.

Более 5 200 молодых людей планируется трудоустроить в Астане в 2026 году по проекту «Жасыл ел».

283 357 молодых казахстанцев до 35 лет уже приобрели жильё с помощью инструментов Отбасы банка за время его работы.

За этими цифрами — миллионы разных историй. Кто-то сегодня впервые выходит на работу, кто-то поступает в университет, кто-то открывает собственное дело, кто-то сажает деревья в рамках «Таза Қазақстан», кто-то становится волонтёром, тренируется перед соревнованиями или создаёт цифровой проект.

Именно поэтому современную молодёжь Казахстана уже трудно описывать одним словом или одним образом. Это поколение одновременно традиционное и цифровое, ориентированное на карьеру и общественную деятельность, заинтересованное в собственном благополучии и готовое участвовать в жизни страны.

Главный ресурс Казахстана сегодня — не только нефть, газ, земля или технологии. Это люди, которые будут определять, каким станет государство через десять, двадцать и тридцать лет. И значительная часть этой ответственности уже находится в руках нынешнего молодого поколения.