Рост долговой нагрузки среди молодёжи вызывает серьёзную обеспокоенность сенатора Геннадия Шиповских, который направил депутатский запрос о необходимости ужесточить регулирование микрокредитования для молодых граждан, передает BAQ.KZ.

По его словам, легкая доступность займов, агрессивная реклама МФО и отсутствие достаточной финансовой грамотности делают молодых людей уязвимыми перед долговыми ловушками, что уже выходит за рамки частных семейных проблем и превращается в фактор социальной нестабильности.

Сенатор отмечает, что профильное Агентство не ведёт отдельную статистику по молодым заемщикам, что осложняет объективную оценку ситуации. Тем не менее обращения граждан и данные из соцсетей ясно указывают на рост задолженности среди молодёжи и учащийся уровень финансового стресса.

"К возникновению данной проблемы приводит чрезмерная легкость и быстрота оформления микрокредитов, агрессивная реклама со стороны микрофинансовых организаций, направленная на молодежь, а также низкий уровень финансовой грамотности. Недостатки в регулировании деятельности микрокредитных организаций усугубляют ситуацию: возможность получить займ в течение нескольких минут, лишь указав личные данные, побуждает молодежь принимать финансовые обязательства, не оценивая их последствия. Это негативно отражается на психологическом состоянии молодых людей, приводит к стрессу, депрессии и социальной изоляции", — подчеркнул Геннадий Шиповских.

Чтобы остановить нарастающую проблему, сенатор предлагает ужесточить порядок выдачи микрокредитов молодым гражданам. В частности, он настаивает на повышении минимального возраста заёмщиков с 18 до 21 года и обязательной оценке их финансового положения перед выдачей займа. Такой подход, по мнению парламентария, позволит защитить молодежь от непродуманных финансовых решений и снизить риск зависимости от кредитов.

Помимо этого, Шиповских предлагает системные меры по повышению финансовой грамотности: внедрение обязательного предмета в школах и колледжах, создание государственной онлайн-платформы и сети региональных центров поддержки. В этих центрах молодые люди могли бы получать бесплатные консультации по финансовым вопросам, юридическую помощь, а при необходимости — психологическую поддержку.

Сенатор подчёркивает, что комплексный подход позволит не только защитить молодых граждан, но и укрепить социальную устойчивость в долгосрочной перспективе.