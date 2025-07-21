В Талдыкоргане прошёл экологический субботник "Taza El – Taza Bolashaq", приуроченный к республиканской акции "Таза Қазақстан". Участие приняли активисты движения "Жасыл Ел" и сотрудники молодежного центра "Талдықорған жастары", передает BAQ.KZ.

Мероприятие прошло на территории, прилегающей к Дворцу школьников и Молодежному центру. Цель акции — не только уборка территории от мусора, но и формирование экологической культуры, особенно среди молодёжи.

"Президент подчеркивает: чистота начинается с малого — с двора и улицы. Мы полностью поддерживаем этот подход", — отметил руководитель "Талдықорған жастары" Еркебулан Жакан.

Также он сообщил, что центр активно работает с молодежью, в том числе с представителями категории NEET — теми, кто не учится и не работает. Таких в Талдыкоргане около 2000 человек.