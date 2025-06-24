В Актау подростки устроили показательное "шоу" на дороге. На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, видно, как молодые люди высовываются из люков движущихся автомобилей и размахивают флагами Казахстана и США, двигаясь в сторону Тёплого пляжа, передает BAQ.KZ.

Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей Казнета. Многих шокировало не только нарушение ПДД, но и выбор атрибутики: почему американский флаг? И при чём тут пляж?

По данным полиции, инцидент не остался безнаказанным.

"В ходе мониторинга социальных сетей были выявлены водители и пассажиры автомобилей TOYOTA CAMRY с государственными номерами 960AHV12, 9696B1, 283SFA12, грубо нарушившие правила дорожного движения. Все они привлечены к административной ответственности. Составлены протоколы по статье 593 КоАП РК", — сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

Подобные "флешмобы" на проезжей части несут угрозу не только участникам, но и другим водителям. Пользователи в комментариях требуют ужесточить наказание и предупреждают: "Следующий раз такое может закончиться трагедией".

Пока неизвестно, какой мотив был у подростков — патриотический жест, попытка хайпа или просто глупый вызов. Но теперь всем троим предстоит ответить за рискованную выходку перед законом.