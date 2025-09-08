Молодёжная сборная Казахстана уступила Англии в отборе на Евро-2027
Матч завершился победой гостей со счётом 0:2.
Сборная Казахстана U-21 провела домашний матч против Англии в рамках квалификации чемпионата Европы среди молодёжных команд 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Игра состоялась на Центральном стадионе в Актобе и завершилась победой гостей со счётом 0:2.
С первых минут англичане завладели инициативой и сумели открыть счёт усилиями Итана Нванери. Вскоре преимущество закрепил Джоб Беллингем, отличившийся точным ударом. После этого хозяева активизировались и стали чаще выходить в атаку, однако довести моменты до голов не смогли.
Во втором тайме игра выровнялась, но счёт остался неизменным. Казахстанская команда потерпела поражение, а сборная Англии набрала три очка.
Следующий матч сборная Казахстана проведёт 9 октября на выезде против Андорры.
