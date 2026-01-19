Первое в новом году совещание по вопросам стабилизации инфляции прошло в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, с 4 января вступил в силу обновлённый перечень социально значимых продовольственных товаров. Уже за первые две недели года индекс цен на продовольственные товары вырос всего на 0,2%, что в три раза ниже показателя аналогичного периода 2025 года (+0,7%).

Положительная динамика зафиксирована по товарным позициям, ранее не охваченным государственным ценовым регулированием. Так, снизились цены на молочные продукты: сметана — на 0,2%, молоко — на 0,3%, сыры — на 0,6%. В плодоовощной группе отмечено падение цен на помидоры — на 1%, огурцы — на 3,7%, яблоки — на 1,5%. Также дешевеют рис, чай и отдельные виды мясной и рыбной продукции.

Вместе с тем сохраняется рост цен на подсолнечное и сливочное масло, творог. Основная причина — импортная продукция и мировая ценовая конъюнктура. По данным ФАО, средний индекс мировых цен на растительные масла в 2025 году достиг 161,6 пункта, что на 17,1% выше уровня предыдущего года — максимальное значение за три года.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции прорабатывает меморандумы с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур и отечественными производителями по фиксированию отпускных цен на масло, яйца, мясо кур, соль и картофель.

Отдельно на совещании рассмотрена ситуация с ростом цен на социальный хлеб в Туркестанской области. Из трёх пекарен повышение допустила только одна. В настоящее время цена снижена, а Продкорпорация совместно с АО НК КТЖ проводят анализ обеспеченности регионов льготной мукой.

Цены на овощи и яблоки остаются стабильными. Отпускная цена на картофель в январе удерживается в диапазоне 150–170 тенге за килограмм, что соответствует уровню меморандума с Союзом картофелеводов. Для сдерживания цен начато разбронирование овощей из стабилизационных фондов: из 247 тыс. тонн запасов реализовано уже 35,8 тыс. тонн.

Серик Жумангарин поручил акиматам до конца февраля обеспечить реализацию основного объёма прошлогоднего урожая, а также с марта — поставки раннего урожая из соседних стран. До конца года запланировано порядка 6 тыс. сельскохозяйственных ярмарок по стране.

Вице-премьер поручил актуализировать план мероприятий по стабилизации цен с учётом текущей ценовой динамики, подчеркнув, что расширение перечня социально значимых продтоваров носит временный характер и направлено на сглаживание ценовых колебаний.