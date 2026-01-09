В Карагандинской области полицией зарегистрирован факт падения женщины из окна жилого дома, передает BAQ.kz.

Как сообщили корреспонденту редакции в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, инцидент произошёл 9 января. По предварительным данным, 30-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается необходимая помощь. В отдел полиции доставлены сожитель потерпевшей, а также ещё двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ДП области.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, снятое очевидцами происшествия. На кадрах видно, как мужчина удерживает женщину за руки из окна квартиры, после чего она падает вниз.