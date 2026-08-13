Монголия ищет топливо в Казахстане, чтобы меньше зависеть от России

Монголия расширяет круг поставщиков нефтепродуктов на фоне резкого роста спроса и нестабильности на российском топливном рынке. Улан-Батор начал переговоры с Казахстаном и Белоруссией, в том числе о поставках авиатоплива. Россия по-прежнему остаётся главным поставщиком топлива для Монголии. При этом власти страны пытаются не зависеть от одного источника и одновременно наращивают закупки в Китае и Южной Корее.

Особое внимание уделяется авиатопливу. Монголия уже впервые закупила у Китая 1 тыс. тонн, а с Южной Кореей договорилась о поставках не менее 50 тыс. тонн топлива в месяц. Причина — резко выросший спрос. В разгар туристического сезона и сельскохозяйственных работ потребление топлива в стране увеличилось в два-три раза. Власти опасаются, что любые перебои с импортом могут быстро привести к дефициту. При этом Улан-Батор пока не отказывается от российского топлива. 11 августа монгольские власти сообщили о договорённости с Россией увеличить поставки на август.

В июле страна заключила контракты на поставку в августе 266,4 тыс. тонн автомобильного топлива из России, Китая и Южной Кореи, а также 7 тыс. тонн авиатоплива. Казахстан при этом уже имеет с Монголией соглашение, предусматривающее поставки не менее 1 млн тонн нефтепродуктов в год. Теперь стороны обсуждают расширение сотрудничества.