4 сентября в Мажилисе Парламента Казахстана состоялась официальная встреча с делегацией Великого Государственного Хурала Монголии, прибывшей в Астану во главе с Председателем Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили пути расширения межпарламентского взаимодействия, подписали меморандум о сотрудничестве и обозначили ключевые направления дальнейшего партнёрства.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, приветствуя высокого гостя, подчеркнул важность отношений между двумя странами и выразил поддержку проводимым в Монголии реформам.

"Отношения наших стран стремительно развиваются. Особенно плодотворным был прошлогодний государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Монголию. Благодаря лидерам двух стран наши двусторонние связи вышли на уровень стратегического партнерства, было подписано 11 документов в разных сферах. Уверен, что и меморандум о сотрудничестве между нашими парламентами, который мы сегодня подписываем, поднимет наше партнерство на новый уровень", – отметил Ерлан Кошанов.

В ходе встречи стороны отметили схожесть политических курсов Казахстана и Монголии, включая переход к смешанной избирательной системе и рост политического плюрализма. Обсуждались также темы цифровизации, инноваций, экологии, сельского хозяйства и развития искусственного интеллекта.

Глава монгольского парламента выразил заинтересованность в обмене опытом и подчеркнул стратегическую важность Казахстана для своей страны:

"Казахстан является первым стратегическим партнером Монголии в Центральной Азии. И сегодняшняя наша встреча затрагивает не только межпарламентские отношения. На повестке обсуждение развития взаимодействия в экономико-политической, культурно-гуманитарной и других сферах", – заявил Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

Также была достигнута договорённость об активизации работы депутатских групп дружбы и укреплении взаимодействия на международных площадках, таких как Межпарламентский союз и Парламентская Ассамблея ОБСЕ. Группы возглавили депутаты Нуртай Сабильянов и Ухнагйин Отогонбаяр.

По итогам встречи подписан меморандум между Мажилисом и Великим Государственным Хуралом, предполагающий развитие сотрудничества в политической, экономической, научно-технической и других сферах. Также оформлены братские отношения между Восточно-Казахстанской областью и аймаком Ховд.

В рамках визита делегация Монголии посетит ряд ключевых объектов, включая Международный финансовый центр "Астана", Национальную компанию "KAZAKH INVEST", Ситуационный центр Министерства цифрового развития, а также "Қазақстан Ғарыш Сапары".