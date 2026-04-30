Мониторинг знаний проведут среди казахстанских школьников

С 30 апреля среди учащихся 4 и 9 классов более чем 100 тысяч школьников почти из двух тысяч школ страны будет проведен мониторинг знаний, передает BAQ.KZ.

По информации министерства просвещения, данный мониторинг является отечественным исследовательским инструментом, направленным на оценку качества знаний учащихся. Он позволяет анализировать эффективность учебных программ, выявлять направления учебно-воспитательного процесса, требующие совершенствования. Конечный результат мониторинга заключается в подготовке методических рекомендаций на основе комплексного анализа по каждому региону для повышения качества образования.

Мониторинг охватывает направления функциональной грамотности в чтении, математике и естествознании. Кроме того, в рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся проводится анкетирование для выявления различных контекстных факторов, влияющих на образование. Его проходят учащиеся, педагоги, руководители школ и родители учеников 4 классов.

Процедура исследования стандартизирована и организована в соответствии с международными подходами. Напомним, в начале 2025 года мониторинг образовательных достижений обучающихся получил международный знак качества RCEC.