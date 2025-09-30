Практически весь розничный сектор нефтепродуктов в Казахстане удерживают два крупных игрока: "КазМунайГаз" и CNPC. Вместе они владеют 85% рынка бензина, дизельного и авиационного топлива. К такому выводу пришли в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана. Между тем, монополизация означает постоянную угрозу риска ценового сговора, отмечают эксперты. К тому же, "акулы" отрасли попросту не пускают на рынок других участников. В ситуации разбирался корреспондент BAQ.KZ.

АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции) опубликовало результаты анализа конкурентной среды на отечественном топливном рынке за прошедшие два года. Речь о розничной реализации в стране бензина, авиационного и дизельного топлива. Как выяснилось, светлыми нефтепродуктами в республике торгуют около 100 предприятий. Самые крупные из них – группа компаний CNPC и КМГ. В составе китайской нефтегазовой корпорации в Казахстане ключевыми игроками на топливном рынке выступают ОО "PETROSUN" и ТОО "KC Energy group". Что касается "КазМунайГаз", Агентство отмечает влияние на рынок ТОО "КазМунайГаз-Аэро", Атырауского НПЗ и "ПетроКазахстан Ойл Продактс".

"За 2022-2024 годы данные участники рынка произвели на отечественных НПЗ больше 9,5 миллионов тонн светлых нефтепродуктов, что составляет свыше 96% объемов от общей доли потребления внутреннего рынка", - говорится на сайте АЗРК.

В частности, группа CNPC контролирует 60% рынка зимнего сорта дизтоплива. А КМГ принадлежит 33%. Столько же отечественный нефтегигант занимает на летнем и межсезонном дизтопливе, тогда как доля CNPC составляет 46%. Точно также китайская корпорация доминирует в реализации бензина марок АИ-92 и АИ-95, её доля – 54%, у КазМунайГаза – 34%. По авиационному топливу у CNPC 53% рынка, у её основного конкурента - 32%.

Председатель нефтегазового совета Казахстана Асылбек Джакиев считает, что нужна либерализация казахстанского рынка топлива, сейчас он находится под контролем министерства энергетики. Между тем, сложившаяся монополия означает, что крупные игроки устанавливают свои правила.

"Даже с учетом того, что с этого года министерство энергетики разрешило поэтапно поднимать цены для конечного потребителя на заправке, тем не менее, ведомство контролирует. Либерализация рынка - самое главное условие для развития конкуренции. Она нужна для установления справедливой цены. Но в то же время понятно, что рынок зарегулирован, низкие цены отталкивают внутренних и внешних инвесторов. Нет инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности. Поэтому каждый год казахстанское топливо, поскольку оно дешевле того же российского или кыргызского, уходит в соседние регионы", - считает аналитик.

По его словам, текущая геополитическая ситуация создаёт угрозы дефицита топлива в сезон сельскохозяйственных работ. Стране нужно создавать запас ГСМ, не надеясь на импорт. При этом учитывать геополитическую ситуацию.

"С учетом того, что в России сейчас потеряны мощности из-за атак дронов, соответственно, эти перетоки в соседний регион будет расти, у нас одна из самых длинных границ в мире. Здесь нужно чёткое регулирование, создание внутреннего запаса ГСМ, он тоже очень важен. Если мы раньше ежегодно во время посевной сессии закупали в России порядка 100 тысяч тонн нефтепродуктов, непонятно, как будет в этом году, кто будет закрывать в случае нехватки топлива в Казахстане. Так как у нас цена намного дешевле, она очень привлекательна и перетоки, как их не контролируй, будут", - говорит эксперт.

Поэтому поможет только либерализация рынка и допуск новых поставщиков, продолжает председатель нефтегазового совета. Проблема только в том, что не все поставщики заинтересованы в этом из-за сильно регулируемого рынка нефтепродуктов.

"Тем не менее, найдутся игроки, которые захотят поработать. Самое главное условие – "отпустить" цены. Понятно, что это будет бить по населению. Но если мы говорим, что необходимо модернизировать сектор переработки нефтепродуктов, развивать мини-НПЗ, надо устанавливать адекватную выгодную цену, чтобы больше было стимулов выбрасывать нефтепродукты на внутренний рынок", - резюмирует Асылбек Джакиев.

Любая монополия влечёт риск ценового сговора, считает депутат мажилиса Еркин Абиль. Он приводит в пример недавний скачок цен на продукты, спровоцировавший рост инфляции.

"Если говорить о последних скачках цен на продовольствие, в итоге же выяснилось, что особых экономических причин там не было и где-то есть признаки ценового сговора. Но, к сожалению, власти реагирует обычно поздно, когда цены уже выросли. Желательно, конечно, расширять сеть нефтеперерабатывающих заводов, возможно, за счет небольших предприятий в областных центрах. Главное, чтобы у нас было достаточно сырья для этого, нефти", - отмечает парламентарий.

Депутат также приводит опасения, что казахстанское топливо может уйти за рубеж. В то же время, Казахстан не пытается воспользоваться сложившимся спросом, и не увеличивает производство ГСМ, сетует мажилисмен.

"Мы не пытаемся увеличить выпуск топлива, но поднимаем цены у себя. Таким образом, защищаем интересы НПЗ в той же России, Беларуси. Хотя сейчас мы могли бы заместить более дешевым топливом. Это очень большой вопрос. Я, безусловно, за то, чтобы мы увеличивали мощности существующих НПЗ и пытались расширить их сеть. Когда всего две компании, пусть одна и квазигосударственная, контролирует почти весь рынок - это неправильно. Сейчас это помогает, через те же дочерние структуры "Самрука" регулировать цену. Но ведь теоретически можно наоборот, повысить цену необоснованно, такие риски тоже есть. Мелким предприятиям надо помочь, самое главное, помогать НПЗ. Когда мы говорим сейчас о попытках мелких игроков зайти, это, в основном, посредники, которые все равно будут приобретать у крупных НПЗ и продавать населению. Это ситуацию не исправит, надо сеть перерабатывающих предприятий расширять", - уверен Еркин Абиль.

Казахстан по запасам "чёрного золота" занимает 12-ое место в мире. Только в прошлом году в стране объём добычи нефти составил почти 88 миллионов тонн, в 2026 году этот показатель планируется довести до 100 миллионов. Между тем, в республике право на реализацию нефтепродуктов имеют предприятия, поставляющие сырьё на переработку. Этим и объясняется доминирование двух компаний, добывающих львиную долю нефти в стране, объясняет эксперт-аналитик нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов.

"Вопрос не в том, что это наша реальность. То есть, это реалии нашего законодательства, наших внутренних нормативных актов и документации. Поэтому здесь нельзя сказать, насколько это правильно. Риски всегда есть, как от монополии в любой сфере. Эти две компании в принципе в процессе либерализации смогут повышать стоимость на ГСМ, на бензин, дизель и прочие нефтепродукты. Это монопольные риски, но в Казахстане у нас есть АЗРК, который контролирует все эти перепады, и он является противовесом таких монопольных решений", - считает эксперт.

В то же время, он уверен, что ситуацию на рынке топлива можно изменить. Просто нужно допустить ещё несколько игроков из числа добывающих компаний.

"Нужно чтобы нефть на переработку поставляли и другие компании, например, это может быть "Тенгизшевройл" либо инвесторы месторождения Кашаган. При этом кашаганская нефть уже поставлялась на Атырауский НПЗ для переработки. Если найдутся еще два - три крупных игрока, которые будут поставлять нефть, то, соответственно, ситуация с монополией сама по себе решится. Те компании, которые из частных месторождений поставляют нефть на переработку, объем у них, конечно, маленький, они не смогут сильно повлиять на рынок, поэтому они идут в фарватере "КазМунайГаз" и CNPC", - отмечает Аскар Исмаилов.

Аналитик приводит в пример страны, где добыча нефти является конкурентной средой, как и рынок топлива. К примеру, в соседней России в отрасли фигурируют не менее 10 крупных компаний.

"В России, конечно тоже не без проблем, но соответствующие органы всегда раскрывают картельные сговоры. Они не дают возможность диктовать цены на рынке ГСМ, превалировать в отрасли. В Европе вообще от монополии ушли. Поэтому, ситуацию решить можно, для этого нужно правильное решение от Министерства энергетики, чтобы они довели вопрос до правительства", - резюмирует эксперт.

К слову, об обеспечении равного доступа к рынку ГСМ говорит и само Агентство по защите и развитию конкуренции.

"Обладатели ключевой мощности обязаны предоставлять равный доступ к ключевой мощности другим субъектам рынка в соответствии с Правилами равного доступа к ключевой мощности", - утверждают в антимонопольном органе.

Небольшие предприятия, даже если смогут проникнуть на рынок, только увеличат цепь перекупщиков, считает главный редактор журнала "Нефть и газ Казахстана" Гузэль Таипова. Если учесть, что монополисты являются владельцами нефтепродуктов, сложившаяся ситуация совершенно оправданна, уверена она.

"Китайской компания принадлежит половина Шымкентского НПЗ, нашего крупнейшего производителя нефтепродуктов. КазМунайГаз является участником всех трех наших нефтеперерабатывающих заводов, это Атырауский НПЗ, Павлодарский нефтехимический и ШНПЗ. То есть, они являются собственниками нефтепродуктов. Другие участники рынка могут быть только небольшими перекупщиками и повлиять на цены на рынке они не в состоянии. Только в отдаленных местах, куда крупным компаниям невыгодно возить, они могут доставлять ГСМ. Если говорить о доминирующем положении, то никого же не возмущает, что "Казатомпром" имеет доминирующее положение на рынке добычи и переработки урана. Точно так же, как КТЖ имеет доминирующее положение и не пускает мелких перевозчиков по железной дороге. Тут важнее смотреть на то, чтобы у самой компании не было нарушений, независимо от того, какое положение она занимает", - рассуждает эксперт.

Там, где речь идёт о немалых доходах, всегда присутствует лобби интересов, считает Гузэль Таипова. Ключевым тут становится фактор законности деятельности игроков рынка. А в этом плане, по её мнению, в Казахстане механизм контроля и регулирования налажен чётко.

"К примеру, "КазМунайГаз" владеет в Румынии крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом и в то же время продает нефтепродукты, моторное топливо, через автозаправочные станции. То есть, компания в чужой стране владеет 35% заправочного рынка. И это вполне логично, он является собственником нефтепродуктов. В соседнем Кыргызстане нет собственных нефтепродуктов и большинство заправок принадлежит "Газпрому", который осуществляет поставки ГСМ. И это нормально. Тут нужно смотреть на риски не с точки зрения доминирующего положения, а с точки зрения, нарушает ли компания закон. У нас государство регулирует закупочные цены, там нельзя назначить цену на бензин, которая существенно будет превышать закупочные цены. Есть механизмы контроля, регулирования и, соответственно, механизмы наказания. Да, могут быть картельные сговоры, может бензин пропадать с АЗС, но это должна быть работа АЗРК", - отмечает эксперт.

Таким образом, компании с ключевой мощностью в сфере нефтедобычи по закону обязаны не препятствовать конкуренции на топливном рынке. В то же время, из-за регулирования цен государством, сам рынок не выглядит привлекательным для бизнеса и инвесторов. Агентство по защите конкуренции пока только констатирует сложившееся положение, не пытаясь принять меры по обеспечению равных возможностей для других игроков.