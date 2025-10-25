Монопородная выставка "Kazakh tazy" проходит в Алматы: итоги первого дня
Проведение выставки направлено на сохранение казахского тазы.
В южной столице состоялась монопородная выставка "Kazakh tazy" приуроченная ко Дню Республики, организованная Республиканским общественным объединением "Союз кинологов Казахстана". Мероприятие собрало более 60 казахских тазы из разных регионов страны и было ориентировано на племенную оценку породы в соответствии со стандартом: подробные описания экстерьера по разделам стандарта, сравнительные ринги и финальные расстановки, передаёт BAQ.KZ.
Экспертизу провели судьи национальной и международной категории с профильным опытом по охотничьим породам. В рингах были представлены все классы — от щенков до ветеранов. По итогам дня определены победители.
Итоги выставки (25 октября)
1. Лучший представитель породы (BOB): Перизат из страны Беловодье;
2. 2. Лучший кобель: Хан
3. Лучший юниор: Найза
4. Лучший щенок: Кумыс
Монопородная выставка - это не просто шоу красоты собак.
Проведение монопородной выставки направлено на сохранение и племенное совершенствование казахского тазы, консолидацию породного типа и повышение культуры ответственного разведения: идентификация, прозрачный учёт происхождения, регистрация вязок и помётов, контроль здоровья и регулярная экспертиза на выставочных рингах.
Стоит отметить, что национальная юрта, украшенная казахскими традиционными атрибутами, стала тёплым и уютным местом для семейных фотографий с казахскими тазы, гости охотно делали памятные кадры и уносили с собой хорошие эмоции.
