Moody’s, Fitch и Standard & Poor’s могут повысить кредитный рейтинг Казахстана

Вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил в ходе Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне провёл переговоры с ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings.

Отдельной темой встреч стало повышение суверенного кредитного рейтинга Казахстана. Казахстанская сторона представила агентствам обновлённые данные по макроэкономической ситуации, параметрам бюджетной политики и мерам по обеспечению фискальной устойчивости.

Обсуждались факторы, способные повлиять на пересмотр рейтинговых оценок, включая темпы экономических реформ, долговую нагрузку и устойчивость государственных финансов.

По информации Минфина, диалог с рейтинговыми агентствами направлен на укрепление доверия инвесторов и формирование условий для возможного повышения рейтинга страны.

Параллельно делегация провела встречи с международными финансовыми институтами и инвестбанками, где также была представлена текущая экономическая политика Казахстана и её влияние на инвестиционную привлекательность.

Отдельно отмечено, что расширение доступа иностранных инвесторов к рынку государственных ценных бумаг Казахстана через сотрудничество с Euroclear рассматривается как один из факторов, способных поддержать будущий рост суверенного рейтинга.