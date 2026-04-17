Moody’s, Fitch и Standard & Poor’s могут повысить кредитный рейтинг Казахстана
Вице-министр финансов РК обсудил повышение суверенного рейтинга с крупнейшими агентствами.
Вице-министр финансов Казахстана Даурен Кенбеил в ходе Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне провёл переговоры с ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings.
Отдельной темой встреч стало повышение суверенного кредитного рейтинга Казахстана. Казахстанская сторона представила агентствам обновлённые данные по макроэкономической ситуации, параметрам бюджетной политики и мерам по обеспечению фискальной устойчивости.
Обсуждались факторы, способные повлиять на пересмотр рейтинговых оценок, включая темпы экономических реформ, долговую нагрузку и устойчивость государственных финансов.
По информации Минфина, диалог с рейтинговыми агентствами направлен на укрепление доверия инвесторов и формирование условий для возможного повышения рейтинга страны.
Параллельно делегация провела встречи с международными финансовыми институтами и инвестбанками, где также была представлена текущая экономическая политика Казахстана и её влияние на инвестиционную привлекательность.
Отдельно отмечено, что расширение доступа иностранных инвесторов к рынку государственных ценных бумаг Казахстана через сотрудничество с Euroclear рассматривается как один из факторов, способных поддержать будущий рост суверенного рейтинга.
Самое читаемое
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
- Двадцать пять лет ждут сноса: История последних старых двухэтажек на левом берегу Астаны
- Президент выразил соболезнование в связи с кончиной Есмухана Обаева