Moody’s сохранило рейтинг Казахстана на уровне Baa1 и назвало сильные стороны экономики

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне Baa1 со стабильным прогнозом. Среди сильных сторон страны агентство выделило низкий государственный долг, высокую способность его обслуживать и накопленные валютные активы, передает BAQ.KZ.

Такой запас дает Казахстану больше пространства для экономической политики и снижает уязвимость перед внешними шоками.

Рост все меньше зависит от нефти

Moody’s обращает внимание на то, что экономика продолжает расти даже на фоне снижения добычи нефти.

Заметный вклад в ВВП дают обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и другие несырьевые сектора.

По оценке агентства, эта тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе. Поддерживать рост должны инвестиции в цифровую, транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Moody’s ожидает, что несырьевые отрасли останутся главными драйверами экономики.

Налоговая реформа должна укрепить бюджет

Отдельно агентство оценивает влияние налоговых изменений.

По мнению Moody’s, расширение ненефтяной доходной базы бюджета должно укрепить фискальную устойчивость страны.

Сочетание диверсификации экономики, налоговой реформы и инвестиций в инфраструктуру, по оценке агентства, улучшает бюджетные перспективы Казахстана и создает возможности для дальнейшего экономического роста.

Стабильный прогноз означает, что Moody’s пока не ожидает существенного изменения баланса факторов, влияющих на суверенный рейтинг Казахстана.