Moody’s высоко оценило устойчивость экономики Казахстана
Рейтинг поддерживают низкий госдолг и фискальные резервы.
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило стабильный кредитный рейтинг Казахстана, отметив прочность фискальной позиции страны и устойчивость к внешним шокам, передает BAQ.KZ.
Ключевыми факторами стали низкий уровень государственного долга, его высокая обслуживаемость и впечатляющие фискальные резервы, позволяющие стране уверенно противостоять экономическим потрясениям.
Эксперты Moody’s подчеркивают, что устойчивый экономический рост и способность страны эффективно реагировать на кризисы укрепляют ее макроэкономическую стабильность.
Одним из положительных сигналов для инвесторов аналитики считают продолжающиеся фискальные реформы. В частности, речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение ставки НДС, а также корректировку налогообложения доходов физических и юридических лиц. Эти меры, по мнению Moody’s, направлены на укрепление бюджета без создания избыточного давления на бизнес и население.
В агентстве прогнозируют, что в 2025 году бюджетный дефицит останется на умеренном уровне, а государственный долг Казахстана сохранится одним из самых низких среди стран с рейтингом категории Baa.
"Продолжающиеся институциональные и экономические реформы могут повысить инвестиционную привлекательность Казахстана и ускорить процесс диверсификации экономики сверх их текущих ожиданий", — отмечается в отчете Moody’s.
