Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило стабильный кредитный рейтинг Казахстана, отметив прочность фискальной позиции страны и устойчивость к внешним шокам, передает BAQ.KZ.

Ключевыми факторами стали низкий уровень государственного долга, его высокая обслуживаемость и впечатляющие фискальные резервы, позволяющие стране уверенно противостоять экономическим потрясениям.

Эксперты Moody’s подчеркивают, что устойчивый экономический рост и способность страны эффективно реагировать на кризисы укрепляют ее макроэкономическую стабильность.

Одним из положительных сигналов для инвесторов аналитики считают продолжающиеся фискальные реформы. В частности, речь идет о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение ставки НДС, а также корректировку налогообложения доходов физических и юридических лиц. Эти меры, по мнению Moody’s, направлены на укрепление бюджета без создания избыточного давления на бизнес и население.

В агентстве прогнозируют, что в 2025 году бюджетный дефицит останется на умеренном уровне, а государственный долг Казахстана сохранится одним из самых низких среди стран с рейтингом категории Baa.