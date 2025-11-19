Мораторий на продажу проблемных кредитов граждан коллекторам будет продлён до 1 мая 2027 года. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, в проекте Программы совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР на 2026–2028 годы предусмотрен комплекс мер, направленный на снижение долговой нагрузки населения и усиление поддержки бизнеса через кредитование. Она отметила, что совместно с Национальным банком разрабатывается новая методика определения ипотечных ставок, которая будет учитывать соотношение кредита к стоимости недвижимости.

Также в 2026 году планируется усилить регулирование потребительских займов: будет активирован коэффициент совокупного долга к годовому доходу и установлен его норматив. Одновременно ужесточится расчёт коэффициента долговой нагрузки. Глава агентства напомнила, что действующий мораторий на продажу кредитов коллекторам был введён до мая 2026 года и уже показал ощутимый эффект.

"В прошлом году был введен мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам до 1 мая 2026 года. В результате количество проблемных заемщиков у коллекторов снизилось на 54%. С учетом эффективности планируется продлить мораторий до 1 мая 2027 года", – сообщила Абылкасымова.

Для уменьшения числа проблемных заёмщиков планируется дальнейшее упрощение механизма внесудебного банкротства.

"Финансовыми организациями будут выявляться проблемные заемщики, подпадающие под внесудебное банкротство, и будет введен механизм информирования граждан через SMS-уведомления о возможности проведения внесудебного банкротства", – пояснила она.

Агентство намерено активировать с 1 апреля 2026 года секторальный контрциклический буфер капитала по розничным кредитам на уровне 2%. Также продолжатся временные пруденциальные меры для увеличения кредитования бизнеса, включая продление пониженных коэффициентов ликвидности (0,9), что позволит высвободить до 3 трлн тенге. Одновременно планируется увеличить долю долгосрочных ресурсов банков и диверсифицировать их структуру фондирования.

По её словам, предлагаемые меры помогут перераспределить банковские средства в пользу бизнеса, ограничить чрезмерный рост потребкредитования, укрепить финансовую стабильность и повысить уровень защиты граждан.