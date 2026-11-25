В Казахстане прорабатывается вопрос введения трехлетнего моратория на проверки субъектов предпринимательства. Об этом говорится в обращении премьер-министра Олжаса Бектенова к участникам XIV Съезда НПП «Атамекен», которое зачитал первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

В обращении отмечается, что Правительство принимает системные меры по формированию благоприятной деловой среды, обеспечению прозрачности и доступности регулирования предпринимательской деятельности. В частности, с использованием искусственного интеллекта пересмотрен реестр обязательных требований к бизнесу.

Введение моратория должно способствовать пересмотру системы государственного контроля и надзора, а также переходу к цифровой модели регулирования.

О необходимости изменения действующей системы контроля в ходе съезда также заявил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Канат Шарлапаев.

«Наши исследования свидетельствуют о необходимости изменения системы контроля. Мы рассчитываем, что порученный Главой государства мораторий на проверки станет основой для этих преобразований. Требования должны быть понятными, а проверки – обоснованными. Предприниматель должен тратить свое время не на проверки, а на развитие собственного дела», – подчеркнул Шарлапаев.

По его словам, Национальной палате удалось решить 77% проблемных вопросов бизнеса. При этом в 2026 году количество решенных вопросов достигло максимального показателя за последние пять лет.

Одним из приоритетов дальнейшей работы Национальной палаты станет предотвращение повторного возникновения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства.