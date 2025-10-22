Мораторий на повышение цен на бензин в Казахстане продлится как минимум до весны 2026 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса, передает BAQ.KZ.

По его словам, решение обусловлено необходимостью дождаться стабилизации ситуации на топливных рынках соседних стран.

"Минимум это будет до весны следующего года. Нам надо дождаться стабилизации ситуации в соседних странах. Мы пытаемся догнать вот этот gap, сузить, а он продолжает расти", - сказал Жумангарин.

Министр пояснил, что на ценовую политику влияет курсовая разница и дефицит бензина в некоторых соседних государствах.