Мораторий на рост цен на бензин в Казахстане продлится как минимум до весны 2026 года
Мораторий на повышение цен на бензин в Казахстане продлится как минимум до весны 2026 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса, передает BAQ.KZ.
По его словам, решение обусловлено необходимостью дождаться стабилизации ситуации на топливных рынках соседних стран.
"Минимум это будет до весны следующего года. Нам надо дождаться стабилизации ситуации в соседних странах. Мы пытаемся догнать вот этот gap, сузить, а он продолжает расти", - сказал Жумангарин.
Министр пояснил, что на ценовую политику влияет курсовая разница и дефицит бензина в некоторых соседних государствах.
"Дефицит подгоняет цену. Они, в отличие от нас, цену не регулируют, не держат административными методами", – резюмировал Жумангарин.
