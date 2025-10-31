В горах юго-востока Казахстана (Алматы, Алматинская область и Жетісу) моренные озёра перешли в зимний режим из-за снижения температур, образования снежного покрова и прекращения активного таяния ледников, передает BAQ.KZ.

Специалисты "Казселезащиты" МЧС сообщают, что за летний сезон 2025 года, несмотря на жаркую и сухую погоду, случаев селевых потоков зафиксировано не было. Это стало возможным благодаря предупредительным мерам, круглосуточному мониторингу и работе гидропостов: 78 круглогодичных и 47 сезонных станций, 30 диспетчерских пунктов, а также капсульные модули с автономными системами жизнеобеспечения в труднодоступных районах.

С июня по сентябрь проведены инженерные работы на 14 высокогорных озёрах: расширены эвакуационные каналы объёмом более 1100 м³, установлены 31 сифонное устройство для контролируемого сброса около 6 млн м³ воды. Для оперативного реагирования сформировано 11 аварийно-механизированных бригад, установлено 3 информационных и 170 предупреждающих щитов, а населению роздано более 10 000 брошюр "Осторожно, сель!".

По результатам аэровизуальных обследований ледники и морены покрыты свежим снежным покровом, уровень воды в озёрах безопасен, поверхностный сток минимален. Обстановка в горах оценивается как стабильная и безопасная.

В дальнейшем Казселезащита планирует расширить сеть автоматизированных гидропостов, внедрить цифровые геоинформационные системы для моделирования селевых процессов и активнее использовать беспилотники для мониторинга ледников и моренных озёр, а также подготовиться к зимнему и лавиноопасному периоду 2025–2026 годов.