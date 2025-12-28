Мороз до −30°С: в трёх областях ограничили движение на трассах
В ночь на 28 декабря в ряде регионов Казахстан ввели ограничения на движение автотранспорта из-за резкого похолодания, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол". При температуре до −30 градусов с 00:00 закрыт проезд для грузового и общественного транспорта на нескольких республиканских автодорогах в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
В Акмолинской области ограничения действуют, в том числе, на трассах Астана — Атбасар — Костанай, Астана — Коргалжын, а также на участках автодорог Жезказган — Аркалык — Петропавловск и Жаксы — Есиль — Бузулук. В Северо-Казахстанской области закрыты участки трасс на границе с Акмолинской областью, в Костанайской — дороги в направлении Аркалыка и Аулиеколя.
По данным дорожных служб, ориентировочное время открытия движения — 28 декабря в 09:00. Водителей просят учитывать погодные условия и воздержаться от поездок. Актуальную информацию о состоянии трасс можно круглосуточно получить по номеру колл-центра 1403.
