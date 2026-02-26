Мороз до –41 и метели: штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
На пятницу, 27 февраля, синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение сразу в 14 областях страны, сообщает BAQ.kz.
Ожидаются сильные морозы, снегопады, метели, туман и порывистый ветер.
По данным Казгидромет, сложные погодные условия прогнозируются практически во всех частях республики.
Жетысуская область.
На юге, востоке и в горных районах — временами сильный снег и гололед. В Талдыкоргане возможен туман.
Жамбылская область.
В горах ожидаются сильный снег и низовая метель, туман и гололед. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-восточный, порывы ночью могут достигать 25 м/с. В Таразе — туман и гололед.
Восточно-Казахстанская область.
На севере и юге — туман. Ночью на севере области столбики термометров опустятся до –41 градуса.
Область Абай.
На юге — туман, на востоке и юго-западе — низовая метель. Порывы ветра до 15–20 м/с.
Область Улытау.
На севере, востоке и юге — туман. Ночью на севере порывы ветра достигнут 15–20 м/с.
Мангистауская область.
На западе, севере и в центре — восточный и юго-восточный ветер до 20 м/с, временами порывы до 25 м/с. В Актау — усиление ветра до 20 м/с.
Актюбинская область.
Ночью и утром на севере и востоке — туман. В южной и центральной частях — порывистый ветер до 18 м/с.
Карагандинская область.
На юге ночью ожидаются снег и низовая метель, на севере и востоке — туман. На востоке региона морозы усилятся до –35 градусов.
Алматинская область.
В горных районах и на юге — сильный снег, местами интенсивные осадки. Возможны туман и гололед. Порывы ветра — до 20 м/с. В Алматы и Конаеве — туман и гололед.
Кызылординская область.
Ожидаются гололед и низовая метель, ночью — туман. Порывы северо-восточного ветра — до 20 м/с. В Кызылорде прогноз аналогичный.
Туркестанская область.
Ночью и днем — осадки, на западе и в горах местами сильные (дождь, снег). Туман, гололед и низовая метель. Ветер до 20 м/с. В Шымкенте и Туркестане — дождь со снегом и туман.
Северо-Казахстанская область.
Днем на севере и востоке — небольшой снег и низовая метель, порывы ветра до 20 м/с.
Костанайская область.
На юге и востоке — туман.
Западно-Казахстанская область.
На западе и юге — туман.
Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.
