На пятницу, 27 февраля, синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение сразу в 14 областях страны, сообщает BAQ.kz.

Ожидаются сильные морозы, снегопады, метели, туман и порывистый ветер.

По данным Казгидромет, сложные погодные условия прогнозируются практически во всех частях республики.

Жетысуская область.

На юге, востоке и в горных районах — временами сильный снег и гололед. В Талдыкоргане возможен туман.

Жамбылская область.

В горах ожидаются сильный снег и низовая метель, туман и гололед. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-восточный, порывы ночью могут достигать 25 м/с. В Таразе — туман и гололед.

Восточно-Казахстанская область.

На севере и юге — туман. Ночью на севере области столбики термометров опустятся до –41 градуса.

Область Абай.

На юге — туман, на востоке и юго-западе — низовая метель. Порывы ветра до 15–20 м/с.

Область Улытау.

На севере, востоке и юге — туман. Ночью на севере порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

Мангистауская область.

На западе, севере и в центре — восточный и юго-восточный ветер до 20 м/с, временами порывы до 25 м/с. В Актау — усиление ветра до 20 м/с.

Актюбинская область.

Ночью и утром на севере и востоке — туман. В южной и центральной частях — порывистый ветер до 18 м/с.

Карагандинская область.

На юге ночью ожидаются снег и низовая метель, на севере и востоке — туман. На востоке региона морозы усилятся до –35 градусов.

Алматинская область.

В горных районах и на юге — сильный снег, местами интенсивные осадки. Возможны туман и гололед. Порывы ветра — до 20 м/с. В Алматы и Конаеве — туман и гололед.

Кызылординская область.

Ожидаются гололед и низовая метель, ночью — туман. Порывы северо-восточного ветра — до 20 м/с. В Кызылорде прогноз аналогичный.

Туркестанская область.

Ночью и днем — осадки, на западе и в горах местами сильные (дождь, снег). Туман, гололед и низовая метель. Ветер до 20 м/с. В Шымкенте и Туркестане — дождь со снегом и туман.

Северо-Казахстанская область.

Днем на севере и востоке — небольшой снег и низовая метель, порывы ветра до 20 м/с.

Костанайская область.

На юге и востоке — туман.

Западно-Казахстанская область.

На западе и юге — туман.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.