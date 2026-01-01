В Павлодарской области проводят противозаморные мероприятия для сохранения рыбы и поддержания дикой природы в зимний период, сообщает BAQ.kz со ссылкой на управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов региона.

На озере Чёрном в селе Достык Павлодарского района специалисты управления недропользования, Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и областного учреждения по охране лесов и животных организовали аэрацию водоёма. Для предотвращения гибели рыбы при устойчивых низких температурах было пробурено около 70 лунок, в работе участвовали 20 человек. Специалисты регулярно контролируют состояние водоёмов и принимают профилактические меры.

Кроме того, лесоохранные учреждения активизировали помощь диким животным: установили 335 кормушек, выложили 535 кг соли, подготовили 14 тонн сена и почти 10 тысяч кормовеников. Кормушки еженедельно наполняют, расчищая подходы для свободного доступа животных.