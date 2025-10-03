В Казахстан в ближайшие дни придёт стабилизация погоды — большую часть территории накроет северо-западный антициклон, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

С ним в страну придёт ясная, преимущественно сухая погода. Однако не вся республика избежит капризов осени: на севере, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки — местами в виде дождя и мокрого снега. В этих же регионах возможны туманы, на востоке — гололёд, а на юге и юго-западе — пыльные бури.

Температурный фон будет постепенно меняться. В северных областях ночью столбики термометров покажут от –3 до +5 градусов, а днём потеплеет до +5…+15. Восток страны по-прежнему остаётся в холодной зоне — ночью до –13, днём температура может колебаться от +3 до –5. На юго-востоке сохраняются ночные заморозки до –3. На остальной территории существенных изменений в температуре не ожидается, погода будет стабильной, хотя и по-осеннему прохладной.