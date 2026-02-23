Согласно прогнозу Казгидромета, на север, центр и восток Казахстана надвигаются экстремальные морозы до −40 градусов, передает BAQ.KZ.

На большей части страны будет действовать северо-западный холодный антициклон, что приведет к прекращению осадков и резкому понижению температуры.

В южных областях прогнозируются осадки, временами сильные, преимущественно дождь, а также усиление ветра, гололедные и туманные явления.

Ночные температуры ожидаются:

Запад: −15…−25 °C

Север и центр: −28…−37 °C

Восток: −32…−40 °C

Юг: 0…−10 °C

Жителям регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности: ограничить пребывание на улице в ночные часы, быть внимательными на дорогах из-за гололеда и сильного ветра.

Эксперты также предупреждают о возможных перебоях в работе коммунальных служб и советуют заранее подготовить запасы топлива, воды и продуктов.