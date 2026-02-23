Морозы до −40 градусов накроют север, центр и восток Казахстана
123Фото: freepik.com
Согласно прогнозу Казгидромета, на север, центр и восток Казахстана надвигаются экстремальные морозы до −40 градусов, передает BAQ.KZ.
На большей части страны будет действовать северо-западный холодный антициклон, что приведет к прекращению осадков и резкому понижению температуры.
В южных областях прогнозируются осадки, временами сильные, преимущественно дождь, а также усиление ветра, гололедные и туманные явления.
Ночные температуры ожидаются:
-
Запад: −15…−25 °C
-
Север и центр: −28…−37 °C
-
Восток: −32…−40 °C
-
Юг: 0…−10 °C
Жителям регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности: ограничить пребывание на улице в ночные часы, быть внимательными на дорогах из-за гололеда и сильного ветра.
Эксперты также предупреждают о возможных перебоях в работе коммунальных служб и советуют заранее подготовить запасы топлива, воды и продуктов.
