В казахстанском селе Парыгино зафиксировано резкое понижение температуры воздуха до –48 градусов, передает BAQ.KZ.

Как сообщил аким сельского округа Гани Тулеков, жители населённого пункта были заблаговременно подготовлены к экстремальным погодным условиям. Все социальные объекты и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сбоев в их функционировании не зафиксировано.

По его словам, системы теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения находятся под постоянным контролем, аварийных ситуаций не возникало.

Ситуация с погодными условиями и обеспечением жизнедеятельности населения остаётся на постоянном контроле местных властей.