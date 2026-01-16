Морозы до –48 зафиксировали в казахстанском селе
Сегодня, 20:37
60Фото: instagram.com/renatkurmambaev/
В казахстанском селе Парыгино зафиксировано резкое понижение температуры воздуха до –48 градусов, передает BAQ.KZ.
Как сообщил аким сельского округа Гани Тулеков, жители населённого пункта были заблаговременно подготовлены к экстремальным погодным условиям. Все социальные объекты и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сбоев в их функционировании не зафиксировано.
По его словам, системы теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения находятся под постоянным контролем, аварийных ситуаций не возникало.
Ситуация с погодными условиями и обеспечением жизнедеятельности населения остаётся на постоянном контроле местных властей.
