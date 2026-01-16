  • 16 Января, 20:59

Морозы до –48 зафиксировали в казахстанском селе

Сегодня, 20:37
АВТОР
Фото: instagram.com/renatkurmambaev/

В казахстанском селе Парыгино зафиксировано резкое понижение температуры воздуха до –48 градусов, передает BAQ.KZ.

Как сообщил аким сельского округа Гани Тулеков, жители населённого пункта были заблаговременно подготовлены к экстремальным погодным условиям. Все социальные объекты и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сбоев в их функционировании не зафиксировано.

По его словам, системы теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения находятся под постоянным контролем, аварийных ситуаций не возникало.

Ситуация с погодными условиями и обеспечением жизнедеятельности населения остаётся на постоянном контроле местных властей.

 
 
 
 
 
