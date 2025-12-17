Морозы и снегопады: какой будет погода в Казахстане 17 декабря
По данным РГП "Казгидромет", в среду, 17 декабря, в Казахстане ожидается неустойчивая погода, передает BAQ.KZ. На севере и востоке страны прогнозируется понижение температуры, снег и порывистый ветер, тогда как на юге и юго-востоке осадки пройдут в виде дождя со снегом при относительно мягком температурном фоне.
Север и центр
В Астане ожидаются снег и сильный юго-западный ветер с порывами до 15–20 м/с, температура воздуха ночью и днём составит −15…−17 °C. В Петропавловске будет холоднее всего: ночью −21…−23 °C, днём −16…−18 °C, без осадков. В Костанае прогнозируется снег и мороз до −18…−20 °C ночью, днём −12…−14 °C. В Кокшетау и Караганде — переменная облачность, порывистый ветер и морозы до −17 °C. В Павлодаре без осадков, температура −14…−16 °C.
Восток страны
В Семее и Усть-Каменогорске ожидается снег, усиление ветра и дальнейшее понижение температуры. В Семее — −9…−11 °C, в Усть-Каменогорске — −4…−6 °C с тенденцией к похолоданию.
Юг и юго-восток
В Алматы, Шымкенте, Таразе и Конаеве пройдут дожди со снегом. Температура воздуха ночью будет около 0…−2 °C, днём потеплеет до +1…+5 °C. В Талдыкоргане ожидается мокрый снег, днём 0…+2 °C, ночью до −6 °C. В Туркестане осадков не прогнозируется, днём до +5 °C.
Запад и юго-запад
В Актобе и Уральске ожидается снег и порывистый ветер, температура ночью −13…−17 °C, днём −3…−10 °C. В Атырау и Актау осадков не ожидается, температура воздуха ночью −2…−13 °C, днём от −5 до +1 °C. Синоптики предупреждают о ухудшении дорожной обстановки в северных и восточных регионах из-за снега, ветра и мороза и рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок.
