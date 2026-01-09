  • 9 Января, 03:38

Морозы на севере и востоке: прогноз погоды на 9 января

Сегодня, 03:30
Фото: BAQ.KZ

РГП "Казгидромет" опубликовало прогноз погоды по Казахстану на 9 января, передает BAQ.KZ.

Астана – переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с; ночью -17…-19°C, днём -7…-9°C.

Алматы – переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с; ночью -5…-7°C, днём 0…+2°C.

Шымкент – переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с; ночью -2…-4°C, днём +6…+8°C.

Актау – переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с; ночью 0…+2°C, днём +8…+10°C.

Актобе – переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с; ночью -8…-10°C, днём -4…-6°C.

Атырау – переменная облачность, без осадков, ветер 6–11 м/с; ночью -2…-4°C, днём 0…-2°C.

Уральск – облачно, без осадков, ветер 7–12 м/с; ночью и днём -3…-5°C.

Жезказган – переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с; ночью -9…-11°C, днём -4…-6°C.

Караганда – переменная облачность, без осадков, ветер 3–8 м/с; ночью -15…-17°C, днём -7…-9°C.

Кокшетау – переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с; ночью -10…-12°C, днём -4…-6°C.

Костанай – переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с; ночью -10…-12°C, днём -6…-8°C.

Павлодар – переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с; ночью -20…-22°C, днём -9…-11°C.

Петропавловск – переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с; ночью -11…-13°C, днём -6…-8°C.

Семей – переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с; ночью -21…-23°C, днём -10…-12°C.

Усть-Каменогорск – переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с; ночью -22…-24°C, днём -12…-14°C.

Конаев – переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с; ночью -5…-7°C, днём 0…-2°C.

Талдыкорган – переменная облачность, без осадков, ветер 2–7 м/с; ночью -13…-15°C, днём -2…-4°C.

Кызылорда – переменная облачность, без осадков, ветер 7–12 м/с; ночью -4…-6°C, днём 0…+2°C.

Тараз – переменная облачность, без осадков, ветер 9–14 м/с; ночью -3…-5°C, днём +3…+5°C.

Туркестан – переменная облачность, без осадков, ветер 5–10 м/с; ночью -3…-5°C, днём +4…+6°C.

