  • 15 Января, 18:37

Морозы в Астане: загорелись два автомобиля

Сегодня, 17:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стоп-кадр из видео Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
149
Фото: Стоп-кадр из видео

Сегодня днем в Астане произошли два пожара легковых автомобилей — на улицах Махтумкули и А. Байтурсынова, передает BAQ.KZ.

По прибытии подразделений МЧС было установлено, что в обоих случаях произошло возгорание двигательного отсека автомобилей. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей, пожары были полностью ликвидированы. Пострадавших нет.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобилей, особенно в период резкого похолодания.

Самое читаемое

Наверх