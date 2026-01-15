Морозы в Астане: загорелись два автомобиля
Сегодня, 17:20
149Фото: Стоп-кадр из видео
Сегодня днем в Астане произошли два пожара легковых автомобилей — на улицах Махтумкули и А. Байтурсынова, передает BAQ.KZ.
По прибытии подразделений МЧС было установлено, что в обоих случаях произошло возгорание двигательного отсека автомобилей. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей, пожары были полностью ликвидированы. Пострадавших нет.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автомобилей, особенно в период резкого похолодания.
