В Актау торжественно отметили 29-ю годовщину поднятия Военно-морского флага Вооружённых сил Казахстана, передает BAQ.KZ. Именно 17 августа 1996 года это событие ознаменовало создание Военно-морских сил независимого государства.

На площадке амфитеатра собрались командование и военнослужащие Актауского гарнизона, представители местных властей, ветераны, горожане и гости города. Под звуки Государственного гимна были подняты Государственный и Военно-морской флаги. С поздравительной речью выступил командир военно-морской базы капитан 1 ранга Есенгали Байботаев.

Сегодня мы отмечаем важное событие, положившее начало формированию Военно-морских сил, обеспечивающих защиту национальных интересов в казахстанском секторе Каспийского моря. Нынешнее поколение военнослужащих ценит традиции, заложенные первыми моряками, и продолжает укреплять боевой потенциал и развивать международное сотрудничество, – подчеркнул он.

Более 2000 жителей и гостей Актау стали свидетелями показательных выступлений морских пехотинцев, спецназа и авиации. Военные продемонстрировали боевую подготовку, тактические действия при высадке десанта и элементы рукопашного боя. Кульминацией праздника стал парад кораблей Военно-морских сил в акватории Каспийского моря и пешее прохождение личного состава гарнизона.

Кроме того, на выставке можно было увидеть образцы современной морской техники, вооружения и экипировки. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием военного оркестра и творческих коллективов ВМС.