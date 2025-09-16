В Мангистауской области морские пехотинцы регионального командования "Запад" провели плановые стрельбы на полигоне "Оймаша", передает BAQ.KZ. Танковые экипажи бригады вышли на огневые рубежи и проверили себя в поражении условных целей из Т-72.

Военнослужащие вели огонь по "вражеским" танкам на дистанции до 1600 метров, а также по целям, имитирующим противотанковые гранатомёты и безоткатное орудие. Помимо стрельбы, танкисты выполнили нормативы по укладке боекомплекта и переводу техники из походного положения в боевое.

Эти занятия — не просто тренировка меткости, а комплексная отработка управления огнём и взаимодействия экипажей, — отметил командир танкового батальона капитан Бексултан Алдаберген.

По итогам учений лучшей признали 2-ю танковую роту под командованием старшего лейтенанта Сунатуллы Раджапова. А в индивидуальном зачёте отличился командир танка гвардии старший лейтенант Асулан Сабир, показавший высшую точность и слаженность действий экипажа.

Штатные стрельбы с применением танкового вооружения проходят дважды в год и являются ключевым этапом боевой подготовки морпехов. Они позволяют военнослужащим отработать практику применения Т-72 в условиях, максимально приближённых к боевым.