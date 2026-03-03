Морские пехотинцы США открыли огонь по протестующим при штурме американского консульства в Карачи (Пакистан). Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает агентство Reuters, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По информации издания, инцидент произошёл в выходные на фоне массовых протестов в Пакистане после сообщений об ударах США и Израиля по Ирану, в результате которых, как утверждается, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Как отмечает Reuters, в воскресенье погибли десять человек после того, как протестующие прорвали внешнюю стену комплекса Генерального консульства США в Карачи. Применение огнестрельного оружия морскими пехотинцами стало редким случаем использования силы на территории американского дипломатического представительства за рубежом.

Собеседники агентства подчеркнули, что открытие огня произошло в момент, когда демонстранты штурмовали здание. По их оценке, произошедшее может привести к дальнейшему обострению ситуации в Пакистане на фоне продолжающихся протестных акций.

Официальных развёрнутых комментариев со стороны Госдепартамента США на момент публикации не приводится.