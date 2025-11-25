  • 25 Ноября, 11:19

Морской порт за 300 млн долларов построят в Актау

В Мангистауской области планируют строительство нового морского порта в рамках поручений Президента по развитию транспортной инфраструктуры и усилению транзитного потенциала. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай, передает BAQ.kz.

По его словам, стратегическим партнером проекта выступает китайская группа компаний "Чжонъюн Интернешнл". Инвестиции составят около $300 млн. Инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и приступил к подготовке документов для подписания инвестиционного соглашения.

"Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора "Китай – Казахстан – Актау – Баку – Поти – Европа". Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7-15 дней, снизить транспортные затраты на 18–25%, а также создать новые рабочие места", — отметил Нурдаулет Килыбай.

