В Мангистауской области планируют строительство нового морского порта в рамках поручений Президента по развитию транспортной инфраструктуры и усилению транзитного потенциала. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай, передает BAQ.kz.

По его словам, стратегическим партнером проекта выступает китайская группа компаний "Чжонъюн Интернешнл". Инвестиции составят около $300 млн. Инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и приступил к подготовке документов для подписания инвестиционного соглашения.