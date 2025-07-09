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Мощнейшую вычислительную систему в ЦА запустили в Астане

Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера.

Сегодня, 18:21
АВТОР
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Мощнейшую вычислительную систему в ЦА запустили в Астане Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
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🟦Глава государства посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, передает BAQ.KZ.

🟦Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.

Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе.
 
🟦Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

🟦Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.

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