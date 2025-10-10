Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин
Зафиксирована угроза цунами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло к северо-востоку от острова Минданао, передает BAQ.KZ со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный удар был зафиксирован на глубине 53 километра под морским дном.
Однако филиппинские специалисты из Института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) оценивают силу землетрясения даже выше — в 7,6 балла. Почти сразу после основного удара регион потрясли афтершоки магнитудой 5,2 и 4,9, что свидетельствует о продолжающейся активности литосферных плит.
Система предупреждения о цунами США оперативно объявила потенциальную угрозу цунами в регионе. Жителям прибрежных районов рекомендовано сохранять бдительность, следить за сообщениями экстренных служб и при необходимости эвакуироваться в более высокие районы.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
К слову, Филиппины располагаются на так называемом Тихоокеанском огненном кольце — одном из самых сейсмоактивных регионов планеты, где столкновение тектонических плит часто вызывает мощные землетрясения и извержения вулканов.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Смерть срочника в Мангистау: опубликована его переписка с девушкой
- Первая казашка в космосе: Дана Карагусова совершила суборбитальный полет с Blue Origin
- В СИЗО Усть-Каменогорска умер экс-сотрудник ДГД, экстрадированный из Турции
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?