Землетрясение магнитудой 7,4 произошло к северо-востоку от острова Минданао, передает BAQ.KZ со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный удар был зафиксирован на глубине 53 километра под морским дном.

Однако филиппинские специалисты из Института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) оценивают силу землетрясения даже выше — в 7,6 балла. Почти сразу после основного удара регион потрясли афтершоки магнитудой 5,2 и 4,9, что свидетельствует о продолжающейся активности литосферных плит.

Система предупреждения о цунами США оперативно объявила потенциальную угрозу цунами в регионе. Жителям прибрежных районов рекомендовано сохранять бдительность, следить за сообщениями экстренных служб и при необходимости эвакуироваться в более высокие районы.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

К слову, Филиппины располагаются на так называемом Тихоокеанском огненном кольце — одном из самых сейсмоактивных регионов планеты, где столкновение тектонических плит часто вызывает мощные землетрясения и извержения вулканов.