Мощное землетрясение произошло в Индонезии
16 Октября, 14:51
Фото: iStock
В провинции Папуа в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, передает BAQ.KZ со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг подземных толчков залегал на глубине 26 километров и находился в 206 километрах к западу от города Джаяпура, население которого составляет около 134 тысяч человек.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако местные службы продолжают мониторить ситуацию и оценивают возможные последствия стихийного бедствия.
