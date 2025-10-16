В провинции Папуа в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, передает BAQ.KZ со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 26 километров и находился в 206 километрах к западу от города Джаяпура, население которого составляет около 134 тысяч человек.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, однако местные службы продолжают мониторить ситуацию и оценивают возможные последствия стихийного бедствия.