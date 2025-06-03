На юге Турции минувшей ночью произошло землетрясение, вызвавшее волну паники среди жителей туристических регионов, передает BAQ.KZ. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от популярного курорта Мармарис, очаг залегал на глубине 67 километров. Сила сейсмособытия ощущалась в провинции Мугла и ряде соседних территорий.

По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, опубликованным в соцсети X, погибла 14-летняя Афранур Гюнлю из города Фетхие. Во время толчков она испытала сильнейшую паническую атаку. Девочку госпитализировали, но спасти её не удалось.

Еще 69 человек пострадали в результате отчаянных попыток спастись: в панике люди выпрыгивали с балконов и с большой высоты. По словам министра, 46 пострадавших были доставлены в больницы.

Несмотря на силу толчков, разрушений зданий и инфраструктуры зафиксировано не было. Однако трагедия в Фетхие показала, как даже непродолжительное сотрясение земли может обернуться смертельными последствиями из-за страха и паники.