Мощность «Долины ЦОДов» в Экибастузе планируют довести до 1 ГВт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и развитие вычислительной инфраструктуры.

Глава государства отметил роль NVIDIA в развитии мировой экосистемы искусственного интеллекта и подчеркнул важность более широкого применения ИИ в ключевых отраслях экономики Казахстана.

На встрече было отмечено, что сотрудничество уже перешло к практическим проектам. В частности, в Казахстане запущены два суперкомпьютерных кластера, работающих на технологиях NVIDIA.

Одной из главных тем стала реализация проекта «Долина ЦОДов» в Экибастузе. На первом этапе планируется создать вычислительную инфраструктуру мощностью около 300 МВт. В дальнейшем ее мощность может быть увеличена до 1 ГВт.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность соглашений с NVIDIA и компанией Firebird для реализации проекта.

В свою очередь Рев Лебаредян положительно оценил развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Казахстане и рассказал о планах NVIDIA принять участие в следующем этапе проекта «Долина ЦОДов».

Отдельно стороны обсудили подготовку специалистов и дальнейшее развитие технологической экосистемы Казахстана.