Мощность трех НПЗ Казахстана планируют увеличить до 28,8 млн тонн

Мощность трех действующих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана планируют увеличить с 17,5 млн до 28,8 млн тонн нефти в год. Ход модернизации НПЗ и планы по строительству четвертого завода обсудили на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Шымкентский НПЗ планируется расширить с 6 млн до 12 млн тонн в год к 2030 году. Мощность Павлодарского нефтехимического завода должна вырасти с 6 млн до 9 млн тонн к 2031 году.

На Атырауском НПЗ реализуется проект повышения эффективности. Его планируют завершить в 2027 году, после чего мощность предприятия увеличится с 5,5 млн до 6,1 млн тонн.

Для расширения Шымкентского НПЗ также планируется увеличить пропускную способность нефтепроводов «Кеңқияқ – Атырау» и «Кеңқияқ – Құмкөл», станции «Текесу». Кроме того, предусмотрено строительство продуктопровода «Шымкент – Алматы» мощностью до 3,5 млн тонн в год.

Отдельно на совещании обсудили строительство четвертого НПЗ. По оценке Министерства энергетики, в долгосрочной перспективе Казахстану могут потребоваться нефтеперерабатывающие мощности примерно на 40 млн тонн в год.

Бектенов поручил до конца 2026 года завершить комплексную оценку и принять окончательные решения по строительству четвертого НПЗ. Предстоит определить его мощность, конфигурацию, сырьевую базу, место строительства и экономическую модель.

Премьер-министр также связал дальнейшее развитие нефтепереработки с либерализацией рынка ГСМ.

«Наращивание мощностей нефтепереработки напрямую связано с привлекательностью цен на ГСМ на внутреннем рынке. В нынешней ситуации, когда цены на бензин и дизель в Казахстане вдвое ниже, чем у соседей, инвестиции в нефтепереработку экономически нецелесообразны. Поэтому надо активно продолжить либерализацию рынка. Это вопрос экономической безопасности», – заявил Олжас Бектенов.

Ответственным госорганам и компаниям поручено контролировать сроки расширения действующих НПЗ и не допускать задержек при реализации проектов.