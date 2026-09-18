Мощность ветроэнергетики в Актюбинской области хотят увеличить до 746 МВт
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В Актюбинской области собираются почти удвоить мощность ветровой энергетики. Сейчас в регионе работают пять ВЭС общей мощностью 346 МВт, а после запуска новых проектов показатель должен вырасти до 746 МВт, передает BAQ.KZ.
Один из крупнейших действующих объектов принадлежит Plenitude Kazakhstan. Станцию мощностью 96 МВт запускали в два этапа.
Первую очередь ввели в 2020 году. Тогда установили 10 ветрогенераторов мощностью 48 МВт и создали 15 рабочих мест.
В 2021 году заработала вторая очередь. Еще 13 ветрогенераторов добавили 48 МВт и 20 рабочих мест. Сейчас на площадке работают 23 ветрогенератора.
В 2026 году в области запустили еще три объекта. Darmen Shuak и Next Green Energy получили по 50 МВт мощности, а «Хромтау-1» на 150 МВт стал крупнейшей из действующих ветровых станций региона.
Теперь власти рассчитывают добавить еще 400 МВт.
Два проекта, Argest и Beta Wind, мощностью по 100 МВт каждый планируют запустить уже в декабре 2026 года.
Еще одну ВЭС Zeta Wind на 100 МВт хотят ввести в эксплуатацию в 2027 году.
На 2028 год намечен третий этап проекта Plenitude Kazakhstan. Он тоже рассчитан на 100 МВт.
Если все проекты запустят в заявленные сроки, установленная мощность ветроэнергетики в Актюбинской области вырастет с 346 до 746 МВт.
За счет этого регион рассчитывает увеличить выработку электроэнергии из ветра и нарастить долю возобновляемых источников в энергобалансе.
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