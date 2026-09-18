Мощность ветроэнергетики в Актюбинской области хотят увеличить до 746 МВт

В Актюбинской области собираются почти удвоить мощность ветровой энергетики. Сейчас в регионе работают пять ВЭС общей мощностью 346 МВт, а после запуска новых проектов показатель должен вырасти до 746 МВт, передает BAQ.KZ.

Один из крупнейших действующих объектов принадлежит Plenitude Kazakhstan. Станцию мощностью 96 МВт запускали в два этапа.

Первую очередь ввели в 2020 году. Тогда установили 10 ветрогенераторов мощностью 48 МВт и создали 15 рабочих мест.

В 2021 году заработала вторая очередь. Еще 13 ветрогенераторов добавили 48 МВт и 20 рабочих мест. Сейчас на площадке работают 23 ветрогенератора.

В 2026 году в области запустили еще три объекта. Darmen Shuak и Next Green Energy получили по 50 МВт мощности, а «Хромтау-1» на 150 МВт стал крупнейшей из действующих ветровых станций региона.

Теперь власти рассчитывают добавить еще 400 МВт.

Два проекта, Argest и Beta Wind, мощностью по 100 МВт каждый планируют запустить уже в декабре 2026 года.

Еще одну ВЭС Zeta Wind на 100 МВт хотят ввести в эксплуатацию в 2027 году.

На 2028 год намечен третий этап проекта Plenitude Kazakhstan. Он тоже рассчитан на 100 МВт.

Если все проекты запустят в заявленные сроки, установленная мощность ветроэнергетики в Актюбинской области вырастет с 346 до 746 МВт.

За счет этого регион рассчитывает увеличить выработку электроэнергии из ветра и нарастить долю возобновляемых источников в энергобалансе.