Мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй: есть погибшие
Разрушительная непогода привела к гибели людей.
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Восемь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате сильных гроз и порывистого ветра в провинции Хубэй на востоке центральной части Китая.
Как сообщили в провинциальном Департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями, стихийное бедствие произошло вечером 6 июля. С 19:00 до 23:00 мощные конвективные явления погоды обрушились на города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин.
В отдельных районах скорость ветра достигала 13 баллов, также были зафиксированы случаи возникновения торнадо. Наиболее серьезные последствия наблюдались в трех микрорайонах района Хуанчжоу города Хуанган.
По данным местных экстренных служб, к утру 7 июля из-за непогоды пострадали 275 человек. Еще 408 жителей были эвакуированы в безопасные районы.
Спасательные и поисковые работы продолжаются. Власти продолжают оценивать последствия стихии и оказывают помощь пострадавшим.
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