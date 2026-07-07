Мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй: есть погибшие

Восемь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате сильных гроз и порывистого ветра в провинции Хубэй на востоке центральной части Китая.

Как сообщили в провинциальном Департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями, стихийное бедствие произошло вечером 6 июля. С 19:00 до 23:00 мощные конвективные явления погоды обрушились на города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин.

В отдельных районах скорость ветра достигала 13 баллов, также были зафиксированы случаи возникновения торнадо. Наиболее серьезные последствия наблюдались в трех микрорайонах района Хуанчжоу города Хуанган.

По данным местных экстренных служб, к утру 7 июля из-за непогоды пострадали 275 человек. Еще 408 жителей были эвакуированы в безопасные районы.

Спасательные и поисковые работы продолжаются. Власти продолжают оценивать последствия стихии и оказывают помощь пострадавшим.